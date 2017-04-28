Число безвизовых въездов россиян в КНР за первый квартал 2017 года увеличилось на 98%

ПЕКИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Количество российских граждан, посетивших Китай по безвизовой программе в минувшем квартале 2017 года, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 98%. Об этом заявил заместитель главы Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм) Николай Королев.

"Нам очень приятно отметить, что первый квартал был отмечен продолжающимся ростом. По его итогам число россиян, пересекших границу КНР по безвизовым формальностям, увеличилось на 98%. Соответственно, количество китайских граждан, посетивших Россию по безвизовой программе, выросло на 65%", - отметил он.

По словам Королева, для России взаимодействие с КНР в плане туристического обмена - стратегически важная задача. "Потоки туристов из РФ в Китай и наоборот увеличиваются. Одно время был определенный спад по количеству российских граждан, посещающих КНР, что было связано с колебаниями валютных курсов. Мы эту тенденцию преодолели, и прошлый год был отмечен увеличением числа поездок россиян в Китай, в текущем этот тренд продолжается", - добавил замглавы Ростуризма.

"Нам важно, чтобы предстоящий туристический сезон прошел успешно, без проблем, чтобы не было ситуаций, связанных с нарушением прав туристов, некачественным обслуживанием. Наша задача - сделать этот сезон еще лучше, чем в прошлом году", - подчеркнул он.

По прогнозам, по итогам года число россиян, посетивших Китай по безвизовой программе, увеличится на 50% с 530 тыс. до 800 тыс. человек.

"Судя по позитивным показателям первого квартала, когда основной пик поездок еще не пройден, думаю, в этом году КНР посетит по безвизовому режиму порядка 800 тыс. российских граждан, в то время как в прошлом было 530 тыс. человек. Основной период путешествий придется на второй и третий кварталы, особенно на июль и август", - отметил он.

По словам Королева, количество жителей Китая, которые, согласно прогнозам, без визы посетят РФ в этом году, также составит 800 тыс. человек. "Эта тенденция к росту особенно заметна среди граждан приграничных районов двух стран. Динамика наблюдается очень хорошая. В целом, с учетом статистики въезда по визам, рост составит 15-20%, что также весьма обнадеживающая цифра", - подчеркнул замглавы Ростуризма.

Поезд "Харбин - Владивосток"

Ростуризм готово оказать содействие ускорению запуска железнодорожного сообщения между Владивостоком и китайским городом Харбин (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).

"Этот проект - одно из направлений дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия России и Китая. Думаю, он послужит стимулом к увеличению туристических потоков. Мы готовы подключиться к решению этого вопроса. Если есть какие-то барьеры, их надо устранять", - отметил Королев.

По его словам, организация туристических поездов - довольно перспективное направление. "Такая практика у нас была отработана с движением от Маньчжурии (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) до Читы, Улан-Удэ и Иркутска. Три года назад мы запустили локомотив "Степная звезда". Идея оправдала себя на практике. Ночью поезд двигался, днем останавливался, например, в Чите, и целый день туристы могли ходить по городу, осматривать достопримечательности, а вечером снова садились в вагоны и ехали дальше до Улан-Удэ", - добавил замглавы Ростуризма.

В настоящий момент проект запуска поезда "Харбин - Владивосток" находится на стадии согласования.

Новое соглашение

Новое российско-китайское межправительственное соглашение о безвизовом групповом туристическом обмене будет приурочено к ближайшей встрече премьер-министров двух стран, которая, предположительно, состоится летом.

"Мы ставим перед собой такую задачу: подписать соглашение в рамках предстоящей встречи глав правительств России и Китая (Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна). Мы привязываем эту дату не к октябрю (как оглашал Ростуризм ранее - прим. ТАСС), а именно к ней. Для этого документы должны пройти соответствующие процедуры по согласованию", - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам Королева, новое соглашение предполагает снизить требования к минимальному числу туристов в группе с пяти до трех человек, одновременно увеличив сроки их максимального пребывания за рубежом с 14 до 21 суток. Он также отметил, что, в связи с резким увеличением потока туристов, властям двух стран предстоит решить такие важные вопросы, как упрощение формальностей и повышение качества услуг.

Согласно официальной статистике, в 2016 году Китай посетили 1,67 млн россиян. Численность потока китайских граждан в РФ превысила 1,28 млн человек.

Николай Королев находится в Пекине с визитом для обсуждения с китайской стороной вопросов дальнейшего двустороннего взаимодействия. В частности, речь идет о консолидированном тексте нового Межправительственного соглашения о безвизовом групповом обмене, подготовке меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму России и Государственным управлением по делам туризма КНР.

В марте на пятом российско-китайском туристическом форуме в Москве стало известно о планируемом облегчении двустороннего режима безвизовых поездок для тургрупп. Действующее соглашение по этому вопросу было подписано 29 февраля 2000 года, и к настоящему моменту назрела необходимость внесения в него изменений.