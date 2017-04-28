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Число безвизовых въездов россиян в КНР за первый квартал 2017 года увеличилось на 98%

Общество
28 апреля, 17:28 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Количество китайских граждан, посетивших в этот же период Россию по безвизовой программе, выросло на 65%

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Шанхай

Шанхай

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПЕКИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Количество российских граждан, посетивших Китай по безвизовой программе в минувшем квартале 2017 года, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 98%. Об этом заявил заместитель главы Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм) Николай Королев.

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"Нам очень приятно отметить, что первый квартал был отмечен продолжающимся ростом. По его итогам число россиян, пересекших границу КНР по безвизовым формальностям, увеличилось на 98%. Соответственно, количество китайских граждан, посетивших Россию по безвизовой программе, выросло на 65%", - отметил он.

По словам Королева, для России взаимодействие с КНР в плане туристического обмена - стратегически важная задача. "Потоки туристов из РФ в Китай и наоборот увеличиваются. Одно время был определенный спад по количеству российских граждан, посещающих КНР, что было связано с колебаниями валютных курсов. Мы эту тенденцию преодолели, и прошлый год был отмечен увеличением числа поездок россиян в Китай, в текущем этот тренд продолжается", - добавил замглавы Ростуризма.

"Нам важно, чтобы предстоящий туристический сезон прошел успешно, без проблем, чтобы не было ситуаций, связанных с нарушением прав туристов, некачественным обслуживанием. Наша задача - сделать этот сезон еще лучше, чем в прошлом году", - подчеркнул он.

По прогнозам, по итогам года число россиян, посетивших Китай по безвизовой программе, увеличится на 50% с 530 тыс. до 800 тыс. человек.

"Судя по позитивным показателям первого квартала, когда основной пик поездок еще не пройден, думаю, в этом году КНР посетит по безвизовому режиму порядка 800 тыс. российских граждан, в то время как в прошлом было 530 тыс. человек. Основной период путешествий придется на второй и третий кварталы, особенно на июль и август", - отметил он.

По словам Королева, количество жителей Китая, которые, согласно прогнозам, без визы посетят РФ в этом году, также составит 800 тыс. человек. "Эта тенденция к росту особенно заметна среди граждан приграничных районов двух стран. Динамика наблюдается очень хорошая. В целом, с учетом статистики въезда по визам, рост составит 15-20%, что также весьма обнадеживающая цифра", - подчеркнул замглавы Ростуризма.

Поезд "Харбин - Владивосток"

Ростуризм готово оказать содействие ускорению запуска железнодорожного сообщения между Владивостоком и китайским городом Харбин (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). 

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"Этот проект - одно из направлений дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия России и Китая. Думаю, он послужит стимулом к увеличению туристических потоков. Мы готовы подключиться к решению этого вопроса. Если есть какие-то барьеры, их надо устранять", - отметил Королев.

По его словам, организация туристических поездов - довольно перспективное направление. "Такая практика у нас была отработана с движением от Маньчжурии (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) до Читы, Улан-Удэ и Иркутска. Три года назад мы запустили локомотив "Степная звезда". Идея оправдала себя на практике. Ночью поезд двигался, днем останавливался, например, в Чите, и целый день туристы могли ходить по городу, осматривать достопримечательности, а вечером снова садились в вагоны и ехали дальше до Улан-Удэ", - добавил замглавы Ростуризма.

В настоящий момент проект запуска поезда "Харбин - Владивосток" находится на стадии согласования.

Новое соглашение

Новое российско-китайское межправительственное соглашение о безвизовом групповом туристическом обмене будет приурочено к ближайшей встрече премьер-министров двух стран, которая, предположительно, состоится летом. 

"Мы ставим перед собой такую задачу: подписать соглашение в рамках предстоящей встречи глав правительств России и Китая (Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна). Мы привязываем эту дату не к октябрю (как оглашал Ростуризм ранее - прим. ТАСС), а именно к ней. Для этого документы должны пройти соответствующие процедуры по согласованию", - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам Королева, новое соглашение предполагает снизить требования к минимальному числу туристов в группе с пяти до трех человек, одновременно увеличив сроки их максимального пребывания за рубежом с 14 до 21 суток. Он также отметил, что, в связи с резким увеличением потока туристов, властям двух стран предстоит решить такие важные вопросы, как упрощение формальностей и повышение качества услуг.

Согласно официальной статистике, в 2016 году Китай посетили 1,67 млн россиян. Численность потока китайских граждан в РФ превысила 1,28 млн человек.

Николай Королев находится в Пекине с визитом для обсуждения с китайской стороной вопросов дальнейшего двустороннего взаимодействия. В частности, речь идет о консолидированном тексте нового Межправительственного соглашения о безвизовом групповом обмене, подготовке меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму России и Государственным управлением по делам туризма КНР.

В марте на пятом российско-китайском туристическом форуме в Москве стало известно о планируемом облегчении двустороннего режима безвизовых поездок для тургрупп. Действующее соглашение по этому вопросу было подписано 29 февраля 2000 года, и к настоящему моменту назрела необходимость внесения в него изменений.

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