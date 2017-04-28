Эксперты: туризм может стать драйвером развития коренных народов Арктики и БЕАР

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Развитие туризма в Арктике и области Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) может стать драйвером роста экономики коренных народов. Такое мнение высказали эксперты в рамках I Саммита коренных народов БЕАР.

"Развитие туризма в Баренцевом регионе, сейчас об этом очень много говорится. Потенциал развития арктического туризма очень большой", - сказал председатель комитета старейших должностных лиц Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), заместитель директора второго Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Сергей Петрович.

Он отметил, что важным аспектом является выгода коренных народов от развития арктического туризма, в том числе от создания новых рабочих мест и за счет привлечения дополнительных инвестиций.

Сохранение культуры

Представитель Саамского парламента Финляндии Пентти Пиески также считает, что арктический туризм поможет оказать поддержку коренным народам. "Работая на землях коренных народов, мы сможем помочь им становиться предпринимателями. Мы такой подход сможем реализовать достаточно эффективно, и в том числе сможем больше узнать о традициях и истории народов", - заметил он.

Туристов, по его словам, привлекают необычные традиции и уклад жизни коренных народов, однако очень важно, чтобы они уважительно относились в культуре данных народов. "Мы не можно недооценивать важность туризма, но различные туроператоры должны убедиться, что каждый человек, который приезжает в регион, будет уважительно относиться к тому, что там есть", - уточнил Пиески.

Однако массовый поток может только навредить культуре коренных народов, считает Пиески. "Что касается массового туризма, то это неподходящий вариант решения проблемы для арктического региона. Природные условия не потерпят массового туризма, он требует значительных расходов на строительство зданий, инфраструктуры, это не приемлемо, так как несет существенные изменения в арктический регион", - пояснил эксперт.

Еще одной проблемой, по мнению Пиески, является эксплуатация культурных образов в туристических целях, что приводит к их искажению. "В Финляндии есть плохая особенность, когда культура начинает эксплуатироваться в пользу туризма. Встречаются ненастоящая культура, костюмы, и эти люди среди нас. Они неправильно доносят наши идеалы туристам, компаниям, которые занимаются изучением культурных особенностей", - рассказал он, предложив установить четкие границы для понимания того, какая культура коренных народов может использоваться в туристических целях, а какую нужно оберегать.

О Совете

Совет Баренцева/Евроарктического региона был учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года.

Высший орган Совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. Председательство на ней ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией.

С 2015 по 2017 годы в СБЕР председательствует Россия, членами СБЕР являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Европейский союз, а статус наблюдателей имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.