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РСТ поддерживает идею о выплате налогового вычета за путешествия по России

Общество
28 апреля, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Ранее газета "Известия" сообщала о соответствующей инициативе комитета Совета Федерации по социальной политике

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) поддерживает идею о выплате налогового вычета за путешествия по России. Об этом ТАСС сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

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Ранее "Известия" сообщали со ссылкой на сенатора Игоря Фомина, что комитет Совета Федерации (СФ) по социальной политике предлагает делать налоговый вычет до 120 тыс. рублей гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России.

"Мы поддерживаем эти предложения", - сказал Барзыкин.

Он также отметил, что введение налогового вычета инициирует потребительский спрос. "Они же не поедут на поляне отдыхать - они будут жить в гостиницах, питаться в кафе, ресторанах, ездить в транспорте, будут платить, налоги будут поступать", - пояснил он.

Также, по словам Барзыкина, инициирование потребительского спроса - это одна из важнейших задач государства. "Если он низкий, и самостоятельно не может потребитель (позволить себе поездки), то надо его на это стимулировать различными механизмами, в том числе такого рода. Думаю, это очень правильно", - добавил собеседник агентства.

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