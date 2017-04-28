МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) поддерживает идею о выплате налогового вычета за путешествия по России. Об этом ТАСС сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Ранее "Известия" сообщали со ссылкой на сенатора Игоря Фомина, что комитет Совета Федерации (СФ) по социальной политике предлагает делать налоговый вычет до 120 тыс. рублей гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России.

"Мы поддерживаем эти предложения", - сказал Барзыкин.

Он также отметил, что введение налогового вычета инициирует потребительский спрос. "Они же не поедут на поляне отдыхать - они будут жить в гостиницах, питаться в кафе, ресторанах, ездить в транспорте, будут платить, налоги будут поступать", - пояснил он.

Также, по словам Барзыкина, инициирование потребительского спроса - это одна из важнейших задач государства. "Если он низкий, и самостоятельно не может потребитель (позволить себе поездки), то надо его на это стимулировать различными механизмами, в том числе такого рода. Думаю, это очень правильно", - добавил собеседник агентства.