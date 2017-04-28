Во Владимирской области проверят квоту для мигрантов после ликвидации террористов

Правительство на грани закрытия: повторится ли приостановка работы госучреждений СШАМеждународная панорама 28 апреля, 18:00
Алоян проведет бой с никарагуанцем Кардосой 11 мая за интерконтинентальный титул WBAСпорт 28 апреля, 18:00
Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожараОбщество 28 апреля, 18:00
Совет Европы удовлетворен работой Минспорта РФ по борьбе с допингомСпорт 28 апреля, 17:42
Средства для российских библиотек собирают в интернетеСоциальная ответственность 28 апреля, 17:42
Жители Лос-Анджелеса смогут собирать дома в "онлайн-конструкторе"Социальная ответственность 28 апреля, 17:38
Опора на вузы: как наука определит будущее российских регионовОбщество 28 апреля, 17:35
Жюри премии "Аврора" выбрало финалистовСоциальная ответственность 28 апреля, 17:32
Тихвинский вагоностроительный завод инвестирует 300 млн рублей в улучшение условий трудаНовости партнеров 28 апреля, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 28 апреля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Власти Владимирской области проверят исполнение квоты для пребывания мигрантов после задержания и ликвидации террористов на территории региона. Об этом заявила в пятницу губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
"Мы проверяем эту квоту, как она выбирается... То, что будем ужесточать контроль - будем ужесточать. Факты такие есть, и не только в Александровском районе (где 19 апреля были ликвидированы два предполагаемых сообщника организаторов терактов в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС). Это надо делать так, чтобы нам не сказали, что мы принимаем незаконные решения и не даем им возможности. Просто момент такой, что жители России стали совершать теракты - вот в чем вопрос, и здесь, конечно, нам нужно помогать нашим правоохранителям, нашим силовикам, потому что они ведут очень скрупулезную работу", - отметила Светлана Орлова.
Согласно распоряжению правительства РФ, квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории Владимирской области составляет 1500 человек.
19 апреля ФСБ России сообщила о том, что в результате боестолкновения при попытке задержания сотрудниками ведомства были нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Средней Азии, 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на территории Владимирской области. Данные лица были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России. Позже стало известно, что операция проводилась в Александровском районе.
За несколько дней до ликвидации преступников в Селивановском районе Владимирской области также был задержан один из предполагаемых сообщников террористов.