Во Владимирской области проверят квоту для мигрантов после ликвидации террористов

ВЛАДИМИР, 28 апреля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Власти Владимирской области проверят исполнение квоты для пребывания мигрантов после задержания и ликвидации террористов на территории региона. Об этом заявила в пятницу губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

"Мы проверяем эту квоту, как она выбирается... То, что будем ужесточать контроль - будем ужесточать. Факты такие есть, и не только в Александровском районе (где 19 апреля были ликвидированы два предполагаемых сообщника организаторов терактов в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС). Это надо делать так, чтобы нам не сказали, что мы принимаем незаконные решения и не даем им возможности. Просто момент такой, что жители России стали совершать теракты - вот в чем вопрос, и здесь, конечно, нам нужно помогать нашим правоохранителям, нашим силовикам, потому что они ведут очень скрупулезную работу", - отметила Светлана Орлова.

Согласно распоряжению правительства РФ, квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории Владимирской области составляет 1500 человек.

19 апреля ФСБ России сообщила о том, что в результате боестолкновения при попытке задержания сотрудниками ведомства были нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Средней Азии, 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на территории Владимирской области. Данные лица были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России. Позже стало известно, что операция проводилась в Александровском районе.

За несколько дней до ликвидации преступников в Селивановском районе Владимирской области также был задержан один из предполагаемых сообщников террористов.