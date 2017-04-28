Власти Венеции будут контролировать поток туристов

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РИМ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Венеции приняли решение регулировать многомиллионный поток туристов. Как сообщает газета Corriere della Sera, первым шагом станет введение системы подсчета приезжих.
Решение об установке экспериментальных устройств, фиксирующих проход через них туристов, было принято в четверг вечером городскими властями. Подразумевается, что счетчики появятся в "стратегических местах" - на выходе с железнодорожного вокзала, на пристани, а также на основных мостах, ведущих в город.
И хотя на данный момент инициатива ждет одобрения итальянского правительства и ЮНЕСКО, мэр Венеции Луиджи Бруньяро настроен оптимистично.
"Это долгожданное нововведение, которое позволит городской администрации найти решение проблемы контроля туристических потоков", - приводит издание слова градоначальника. Он отметил также, что делается это в первую очередь для того, чтобы облегчить жизнь простым итальянцам, проживающим в Венеции и испытывающим порой серьезные неудобства из-за немыслимого количества приезжих.
При этом, по информации газеты, городские власти не намерены ограничиваться лишь подсчетом прибывающих в город на отдыхающих. Так, планируется создание новых зон отдыха для туристов, введение специальной системы оповещения в дни наибольшего наплыва приезжих. Кроме того, рассматривается возможность взимания платы при входе на главную площадь Венеции, где расположен одноименный собор Святого Марка. До настоящего времени вход туда был свободным.
Ежегодно в город приезжают по несколько миллионов туристов, и год от года поток растет. По данным туроператоров, в 2016 году Венецию посетили более 7 млн человек. При этом население островной Венеции сокращается: с 1951 года число жителей центральной части города уменьшилось втрое - со 175 до 56 тыс. Кто-то перебрался на материк - в микрорайоны Местре, Маргера и другие, а кто-то и вовсе покинул город.