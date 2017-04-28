Оленей на острове Колгуев впервые пересчитают после массового падежа 2012-2013 гг.

АРХАНГЕЛЬСК, 28 апреля. /ТАСС/. Северных оленей на острове Колгуев впервые решено пересчитать после массового падежа 2012-13 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"В рамках его реализации (трехлетнего производственного плана возрождения оленеводства на Колгуеве - прим. ТАСС) осенью 2017 года хозяйствами острова планируется провести первый просчет поголовья оленей, который на острове не проводился после массового падежа. <…> С 2012 года в течение двух зим на Колгуеве наблюдался массовый падеж оленей, в результате которого многотысячное стадо вымерло почти полностью. Поголовье на конец 2014 года составляло 153 оленя, из них практически все важенки (145 женских особей)", - говорится в сообщении.

Первым шагом по восстановлению оленьего поголовья на Колгуеве стал завоз 14 быков-производителей, организованный профильными окружными ведомствами в 2015 году. Первое потомство появилось в прошлом году. По предварительным данным, в настоящее время на острове от 250 до 500 оленей. Пересчитать их трудно, потому что они перемещаются несколькими группами на большом расстоянии друг от друга, а территория острова изрезана каньонами.

Члены семейной (родовой) общины "Салды" и крестьянского (фермерского) хозяйства "Нэрм" отметили, что для проведения подсчетов им необходимо топливо, средств на приобретение которого нет. Департамент природных ресурсов и АПК НАО направил соответствующий запрос в адрес нефтяной компании "Арктикнефть", которая ведет добычу нефти на Колгуеве. Недропользователю предложено в рамках социально-экономического сотрудничества с регионом оказать спонсорскую помощь колгуевским оленеводам. Подсчет оленей запланирован на октябрь-ноябрь.

Колгуев - остров на востоке Баренцева моря. Административно входит в состав Ненецкого автономного округа.