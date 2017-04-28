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Реки Ненецкого автономного округа очистятся ото льда позднее обычного

Общество
28 апреля, 18:19 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 28, апреля. /ТАСС

Прохождение ледохода по реке Печора планируется 1-6 июня

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 апреля. /ТАСС/. Ледоход на Печоре и других реках Ненецкого автономного округа ожидается позднее обычных сроков на 5-10 дней. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Освобождение Печоры ото льда в районе Нарьян-Мара синоптики обещают позже, чем обычно. Прохождение ледохода ожидается 1-6 июня. Согласно предварительному прогнозу, вскрытие малых тундровых рек ожидается также позже средних для НАО сроков", - говорится в сообщении.

Реки Несь, Вижас, Ома, Снопа, Пеша, Чижа и Шойна обычно освобождаются ото льда 10-15 мая. В этом году ледоход на них начнется 15-22 мая. На реках Сула, Хата-Яга, Созьва и Куя ледоход проходит 20-25 мая. В этом году ожидается 27 мая-2 июня. Это связано со стабильно холодной погодой в округе в течение апреля. В ближайшие сутки в НАО ночью ожидается минус 9-14 градусов, днем минус 4,плюс 1 градус, на северо-востоке округа - минус 1, минус 6.

В прошлом году до столицы Ненецкого округа ледоход дошел 10 мая. За время метеонаблюдений самый ранний ледоход был 5 мая, самый поздний - 17 июня.

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