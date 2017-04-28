КИШИНЕВ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Парламент Молдавии решил объединить празднование Дня Победы с днем Европы. Такое постановление приняли депутаты правящей коалиции проевропейских партий, несмотря на протесты оппозиции - фракций Партии Социалистов (ПСРМ) и Партии коммунистов (ПКРМ) Молдавии, которые покинули зал в знак протеста.

Поправки предполагают изменение в Трудовой кодекс и постановление о праздниках, памятных датах и выходных днях. Как говорится в тексте документа, "законодательный проект разработан в результате необходимости празднования дня Европы, важного для республики Молдова как для страны-члена Совета Европы и как для государства, подписавшего Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

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"Ежегодно сотни тысяч граждан в нашей стране выходят 9 мая на улицы, чтобы отметить День Победы. Они делают это по воле сердца, вопреки желанию властей, которые, таким образом, пытаются отодвинуть этот праздник на второй план. В знак протеста мы покинули парламент", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Она напомнила, что социалисты в нынешнем году вместе с другими партиями и общественными организациями вновь проводят в Кишиневе многотысячное шествие "Бессмертный полк", а в прошлом году организовали протесты, что позволило не допустить затеянного властями 9 мая показа в центре Кишинева военной техники НАТО.

Выступившие депутаты от правящей коалиции отметили, что этот праздник ежегодно отмечают 9 мая в Европе и называют "днем Шумана", в честь французский министра иностранных дел, который в 1950 году предложил создать новую форму экономического и политического сотрудничества в Европе.

По уже принятому ранее парламентом закону о национальных праздниках и памятных датах, 9 мая отмечается как "День Победы и памяти павших героев в боях за независимость Родины". Так как в этот день почтить память погибших в борьбе с фашизмом на улицы Кишинева и других молдавских городов традиционно выходят десятки тысяч людей, власти официально отмечали День Европы не 9 мая, а в первые выходные, которые следовали после этой даты.