Власти Москвы готовы выделить более миллиарда рублей на благоустройство Большой Лубянки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Департамент Москвы по конкурентной политике объявил электронный аукцион на право заключения госконтракта на выполнение работ по благоустройству улицы Большая Лубянка, начальная цена контракта составляет 1,17 млрд рублей. Условия аукциона опубликованы на официальном портале госзакупок.

Из информации, размещенной на портале, следует, что ознакомиться с перечнем работ по благоустройству Большой Лубянки потенциальные исполнители смогут только после официального запроса "с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям федерального законодательства о закупках, о доступе к сведениям, составляющим государственную тайну, и документов, подтверждающих право оказания услуг с использованием сведений, составляющих государственную тайну".

Согласно данным портала госзакупок, аукцион будет проведен 2 июня 2017 года.

Ранее заместитель столичного мэра Петр Бирюков сообщал, что программа "Моя улица", которая реализуется уже третий год, в этом году "станет еще масштабнее". В 2015 году было благоустроенно 47 общественных городских пространств, в 2016 году - 61 пространство, в 2017 году в программу войдет более 80 пространств, включая улицы, въездные группы, крупные площади.

24 апреля столичный департамент по конкурентной политике объявил электронный аукцион на выполнение работ по комплексному благоустройству Тверской улицы (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади) и 1-й Тверской-Ямской улицы стоимостью 1,1 млрд рублей.