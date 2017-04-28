В КЧР в честь участников Великой Отечественной войны высадили аллею из пихт и елей

ЧЕРКЕССК, 28 апреля. /ТАСС/. Аллею Славы из хвойных деревьев высадили в Черкесске в рамках всероссийской патриотической акции "Дерево Победы", сообщила пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.

"В западной части Черкесска высажен 21 саженец хвойных деревьев с именными табличками ветеранов Великой Отечественной войны - жителей Карачаево-Черкесской Республики", - говорится в сообщении.

Патриотическая и экологическая акция прошла при поддержке Министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии, мэрии города Черкесска, управления лесами КЧР, совместно с волонтерами. "Цель акции - формирование патриотических ценностей через воспитание уважения к истории нашей страны, улучшение экологической обстановки города", - отметила пресс-служба.

Как уточнил ТАСС представитель Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Энвер Кипкеев, саженцы елей и пихт высажены на улице Набережной рядом с детской площадкой.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли около 8 тыс. жителей Карачаево-Черкесии, почти 1,3 тыс. человек умерли от ранений в госпиталях. Еще более 12,2 тыс. бойцов числятся пропавшими без вести. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 19 уроженцам КЧР присвоено звание Герой Советского Союза, 10 - Героя России, а семь человек стали полными кавалерами ордена Славы.