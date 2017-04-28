Первый канал устроит пятичасовой телемарафон в День Победы

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первый канал в День Победы 9 мая перед показом парада на Красной площади запустит пятичасовой телемарафон, посвященный празднику. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе телеканала.
Ведущие и их гости будут выходить в эфир из студий в Останкино, на Поклонной горе, из центра столицы с видом на Красную площадь, а также с Мамаева кургана в Волгограде. Студийные включения, интервью с именитыми гостями и ветеранами будут чередоваться выпусками новостей, репортажами со всех концов страны, историческими реконструкциями важнейших сражений Великой Отечественной войны, анонсирующими сюжетами обо всех парадах, которые пройдут 9 мая в разных городах России, познавательными рубриками, рассказывающими о героях, оружии Победы.
"Праздничный канал расскажет о войне и Победе живым языком и глазами ее участников - бойцов, командиров, медработников, тружеников тыла..." - отмечают в пресс-службе.
После марафона Первый канал покажет парад на Красной площади (начало - 10:00 мск). Кроме того, в этот день телеканал будет вести прямую трансляцию с ежегодной общественной акции "Бессмертный полк" (с 15:00 мск), которая пройдет по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.