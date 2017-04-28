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ТАСС стал самым цитируемым информагентством в российских СМИ в марте

Общество
28 апреля, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Среди газет первое место в рейтинге занимают "Известия"

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. ТАСС возглавил рейтинг цитируемости в российских СМИ среди информационных агентств по итогам марта 2017 года. Об этом сообщает компания "Медиалогия" на своем сайте.

Агентство заняло первое место в рейтинге среди информационных агентств с индексом цитируемости 14448,7. Следом идут агентства "РИА Новости" (11445,1) и "Интерфакс" (6837,5).

Среди газет первое место в рейтинге занимает издание "Известия" (2809), второе - "Коммерсантъ" (2790,1). Замыкает тройку лидеров газета "Ведомости" (1376). Лидером по цитируемости в СМИ среди журналов стало издание Forbes (542,1), среди телеканалов - RT (1007,9), среди редиостанций - "Эхо Москвы" (334,7), среди интернет-ресурсов - Life.ru (1816,8)

Самым цитируемым агентством в соцмедиа стало "РИА Новости" (974952 гиперссылки), за ним следуют ТАСС (390172) и "Интерфакс" (142605). Первые места по цитируемости в соцмедиа в других категориях заняли "Московский комсомолец" (газеты, 306476), "Сноб" (журналы, 343802), RT (ТВ-каналы, 958994), "Радио Свобода" (радио, 371944) и "Медуза" (интернет-ресурсы, 726964).

Индекс цитируемости - показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая около 39,7 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа.

"Медиалогия" более пяти лет формирует и публикует рейтинги цитируемости СМИ. При этом публиковать данные по цитируемости информагентств компания стала только с октября 2015 года, и с этого момента ТАСС является неизменным лидером рейтинга.

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