В Гаване состоится "Марафон дружбы" в честь победы в Великой Отечественной войне

ГАВАНА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. "Марафон дружбы" пройдет в Гаване в преддверии празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил журналистам советник-посланник посольства России на Кубе Сергей Рещиков.

Забег по улицам кубинской столицы состоится 6 мая. Старт и финиш будут располагаться у здания российского посольства, длина дистанции составит 3,7 км. Принять участие в забеге сможет любой желающий. После его завершения состоится награждение победителей и призеров в разных возрастных категориях.

"Марафон дружбы" пройдет в Гаване уже в третий раз. В прошлом году дистанцию преодолели около 600 человек. В организации забега, помимо российского посольства, принимает участие кубинский Национальный институт спорта, физического образования и отдыха.

Финансовое содействие в проведении марафона оказывают работающие на Кубе российские компании "Зарубежнефть", "Аэрофлот" и "Синара".

День Победы на Кубе

В островной республике, как и в России, День Победы - большой праздник. Куба - единственная страна Латинской Америки, которая отмечает его на государственном уровне.

"9 Мая является значимым событием для кубинского народа. В этот день на Кубе всегда проходит много мероприятий, в том числе возложение венков к мемориалу советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны, различные пресс-конференции, встречи, торжественные заседания с участием как государственных деятелей, так и общественности", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Рещиков.

"И марафон, и все другие мероприятия, которые мы организуем совместно с нашими кубинским коллегами, являются подтверждением того, что наши отношения носят непреложный, неконъюнктурный, долгосрочный, стратегический характер", - указал российский дипломат.

По его словам, кубинцы хорошо знают российскую историю, чтят память погибших в Великой Отечественной войне. "Кубинское телевидение показывает художественные и документальные фильмы о войне. Кубинцы знают о тех великих жертвах, которые понес народ Советского Союза, сочувствуют и полностью разделяют наше отношение к великому празднику", - рассказал Рещиков.