Документы немецкого антифашиста Шмореля будут показаны на выставке в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Выставка, посвященная 100-летнему юбилею Александра Шмореля - одного из основателей антифашистской подпольной группы студентов "Белая роза", действовавшей в Третьем рейхе в 1942-1943 годах, открывается в Музее истории Оренбурга 29 апреля. Об этом сообщил ТАСС руководитель оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

"На выставке под названием "Александр Шморель. Немецкое Сопротивление с русской душой" впервые будут показаны церковные книги с записями о рождении Александра Шмореля, бракосочетании его родителей и о втором браке его отца с Елизаветой Гофман, владелицей пивоваренного завода", - сказал он.

Документы предоставлены отделом ЗАГС администрации Оренбурга. Также на выставке можно будет увидеть экспозицию о знаменитых немецких купеческих фамилиях Оренбуржья и личные вещи Александра Шмореля, в разные годы доставленные фондом "Евразия" из Мюнхена в оренбургские музеи.

На открытие выставки приехала большая делегация германской епархии Русской православной церкви за рубежом во главе с архиепископом Берлинским и Германским Марком. Среди гостей будут и родственники школьного товарища Александра Шмореля - Кристофа Пробста, также участвовавшего в распространении листовок "Белой розы" и казненного в феврале 1943 г.

Александр Шморель - выходец из большой немецкой купеческой семьи, хорошо известной в Оренбурге в конце XIX - начале XX вв., в раннем детстве с отцом и мачехой переехал из России в Германию. В 1942 году вместе с товарищами по учебе в мюнхенском университете Шморель начал бороться с гитлеровским режимом, сочиняя и распространяя листовки под названием "Белая роза". Гестапо разоблачило подпольщиков лишь в феврале 1943 года. По итогам пяти показательных процессов главных фигурантов по делу "Белая роза" казнили на гильотине.

В феврале 2012-го Шморель был канонизирован Русской православной церковью за границей как местночтимый святой. С 1999 года в Оренбурге проходит ежегодная общегородская церемония вручения стипендий им. Шмореля студентам. Передвижная российско-германская выставка о "Белой розе" показана более чем в 30 регионах России, а также в Астане, Минске, Киеве, Риге, Ташкенте.