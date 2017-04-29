Делегация Калининградской области почтит память советских солдат в Польше

КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Делегация из 400 жителей Калининградской области во главе с врио губернатора региона Антоном Алихановым почтит память павших в годы Великой Отечественной войны на крупнейшем в Европе захоронении советских воинов в польском городке Бранево близ российско-польской границы. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе областного правительства.

"В ежегодной акции в Бранево примут участие 400 жителей региона, в их числе ветераны войны, представители прессы, общественных организаций, байкеры", - сказали в пресс-службе.

Акция начнется митингом памяти и отдания почестей участникам штурма Кенигсберга в апреле 1945 года у мемориала "Памятник 1200 гвардейцам" в Калининграде, после чего колонна из мотоциклистов и автобусов отправится в Польшу, польская сторона окажет содействие в прохождении границы и организации мероприятия, добавили там.

Делегация Калининградской области выезжает на мемориал в Бранево ежегодно начиная с 2010 года. Акция впервые была инициирована областными властями и поддержана байкерами, с тех пор традиция не прерывалась.

В Бранево находится самый крупный в Европе мемориал советским воинам, участвовавшим в Восточно-Прусской операции января-апреля 1945 года. На военном кладбище расположены двадцать индивидуальных могил и двадцать две братские могилы, каждая из которых напоминает огромное зеленое поле. В общей сложности там похоронено 31 тыс. 365 советских солдат и офицеров.