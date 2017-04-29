Мальтийский орден выберет нового главу

РИМ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Суверенный военный гостеприимный орден (или орден рыцарей-госпитальеров) Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты (или просто Мальтийский орден) должен избрать своего нового главу - князя и великого магистра. Предыдущий - Мэтью Фестинг, который в 2008-м возглавил старейший религиозный орден, был вынужден в начале этого года подать в отставку по личной рекомендации папы римского Франциска после внутреннего административного конфликта в ордене.

Данная ситуация достаточно неординарная, поскольку великие магистры избираются на пожизненный срок, и за девять столетий лишь четыре главы ордена, которые являются и религиозными лидерами, покидали свой пост. Как накануне выборов в интервью ТАСС объяснил один из руководителей ордена - великий госпитальер Доминик де Ла Рошфуко-Монбель, потенциальных кандидатов в великие магистры всего 12 человек из высшего сословия (первый класс) рыцарей, которые представляют религиозную верхушку ордена. "Кандидаты должны происходить из благородного рода и принести три обета - послушания, целомудрия и бедности", - рассказал он. Для избрания необходимо набрать простое большинство голосов 56 выборщиков, 15 из которых назначаются президентами 47 национальных ассоциаций ордена.

Среди выборщиков также есть главы древнейших объединений ордена - великих приоратов. При этом простое большинство должно быть достигнуто в ходе пяти голосований. Если этого сделать не удается, орден может принять решение отложить выборы на три месяца или избрать лейтенанта великого магистра, чьи полномочия длятся на протяжении года. Еще один возможный вариант - изначально избирать лейтенанта.

Как сказал Ла Рошфуко-Монбель, "мы изберем кого-то из 12, я почти в этом уверен". "И более того, думаю, что будет достигнут самый широкий консенсус", - считает он.

Примечательно, что накануне выборов папа римский Франциск принял на частной аудиенции заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам архиепископа Анджело Беччу, назначенного папским делегатом в орден после отставки Фестинга, и представителей высшего руководства ордена. При этом орден, который тесно связан с Ватиканом, не должен получать утверждение великого магистра у понтифика.

От Иерусалима до Рима

Основанный в Иерусалиме в XI веке, Мальтийский орден приобрел значимость после того, как в 1113 году папа римский Пасхалий II признал это монашеское братство в качестве духовно-светского (духовно-рыцарского) ордена. В своей булле он закрепил статус блаженного Герарда (Жерара) как основателя ордена, опирающегося на группу монахов - "рыцарей справедливости", которые и сегодня составляют основу Мальтийского ордена. Изначально назначением ордена было оказание помощи больным и нуждающимся, поэтому еще в Иерусалиме был основан госпиталь и приемный дом для паломников. Затем госпитали ордена появились в других местах его нахождения - сначала на Родосе, а потом на Мальте, где орден базировался до 1798 года. С 1834 года его постоянная штаб-квартира переехала в Рим, где расположена до сих пор.

В орден входят 13,5 тыс. рыцарей. Его основной деятельностью остается благотворительность в основном в области оказания медицинской и гуманитарной помощи. Мальтийский орден является субъектом международного права и обладает суверенитетом, он имеет дипломатические отношения с более чем 100 странами, включая Россию, и входит на правах наблюдателя в 80 международных организаций.