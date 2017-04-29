"Ъ": МВД погасило задолженность перед адвокатами по назначению за 2016 год

Трамп полагает, что сможет обеспечить годовой рост ВВП в США на уровне 5% и вышеЭкономика и бизнес 29 апреля, 2:46
Трамп: КНДР продемонстрировала своим новым ракетным пуском неуважение к КитаюМеждународная панорама 29 апреля, 2:42
Правительство Японии заявило КНДР протест в связи с ракетным пускомМеждународная панорама 29 апреля, 1:42
Spiegel: комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении ИнфантиноСпорт 29 апреля, 1:38
Свежий взгляд: сборная Южной Кореи пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккеюСпорт 29 апреля, 1:32
Беспорядки в парламенте Македонии: более 100 пострадавших, восемь задержанныхМеждународная панорама 29 апреля, 1:31
"Локомотив" и "Урал" проведут матчи чемпионата России по футболуСпорт 29 апреля, 0:28
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от природных пожаров в СибириПроисшествия 29 апреля, 0:28
КНДР произвела испытание баллистической ракетыМеждународная панорама 29 апреля, 0:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы погасили задолженность в 700 млн рублей по оплате адвокатов по назначению за 2016 год. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщили в Федеральной палате адвокатов России.
Как пояснили изданию в Палате, долг практически полностью погашен: на данный момент лишь с некоторыми региональными палатами не расплатились в полном объеме, эти случаи единичны.
В конце 2016 года газета сообщала о задолженности МВД в 700 млн рублей по выплатам адвокатам за оказание услуг госзащитников. Ведомство объяснило проблемы с выплатами сокращением бюджета. В конце декабря МВД заверило, что часть долга (294 млн рублей) будет погашена в 2016 году за счет внутреннего перераспределения ассигнований, а оставшаяся - за счет бюджета 2017 года.
На прошлой неделе президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко на VIII Всероссийском съезде адвокатов высказал мнение, что в 2017 году долги МВД перед адвокатами только увеличатся, так как запланированная задолженность бюджета составляет минимум 700 млн рублей. По его словам, ведомству в 2017 году было выделено на оплату труда адвокатов по назначению всего лишь 2,5 млрд вместо запрошенных 3,6 млрд рублей.