"Ъ": МВД погасило задолженность перед адвокатами по назначению за 2016 год

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы погасили задолженность в 700 млн рублей по оплате адвокатов по назначению за 2016 год. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщили в Федеральной палате адвокатов России.

Как пояснили изданию в Палате, долг практически полностью погашен: на данный момент лишь с некоторыми региональными палатами не расплатились в полном объеме, эти случаи единичны.

В конце 2016 года газета сообщала о задолженности МВД в 700 млн рублей по выплатам адвокатам за оказание услуг госзащитников. Ведомство объяснило проблемы с выплатами сокращением бюджета. В конце декабря МВД заверило, что часть долга (294 млн рублей) будет погашена в 2016 году за счет внутреннего перераспределения ассигнований, а оставшаяся - за счет бюджета 2017 года.

На прошлой неделе президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко на VIII Всероссийском съезде адвокатов высказал мнение, что в 2017 году долги МВД перед адвокатами только увеличатся, так как запланированная задолженность бюджета составляет минимум 700 млн рублей. По его словам, ведомству в 2017 году было выделено на оплату труда адвокатов по назначению всего лишь 2,5 млрд вместо запрошенных 3,6 млрд рублей.