Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубинское информагентство Prensa Latina открыло корпункт в США после 50-летнего перерыва

Общество
29 апреля, 4:39 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

В торжественной церемонии открытия корпункта принял участие президент агентства Луис Энрике Гонсалес

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Корпункт крупнейшего кубинского информационного агентства Prensa Latina возобновил в пятницу работу в Вашингтоне после перерыва ровно в 50 лет. В торжественной церемонии открытия корпункта принял участие президент агентства Луис Энрике Гонсалес.

Prensa Latina было основано 16 июня 1959 года, всего через полгода после победы Кубинской революции, по инициативе Фиделя Кастро и Че Гевары. Корпункты агентства работали в Вашингтоне и Нью-Йорке с 1959 по 1967 год - даже после разрыва дипломатических отношений между США и Кубой в 1961 году. Однако в 1967 году американские власти не продлили Prensa Latina регистрацию, и с тех пор на протяжении полувека кубинские корреспонденты не могли получить американские рабочие визы.

Между тем все эти годы продолжал функционировать корпункт Prensa Latina в ООН. Однако работавшие там журналисты освещали исключительно события, касающиеся деятельности этой международной организации.

Возобновление работы корпункта в Вашингтоне стало возможно после того, как в 2014 году был взят курс на нормализацию двусторонних отношений между США и Кубой.

В настоящее время Prensa Latina располагает 36 корпунктами в 35 странах мира, в том числе в России. Ежедневно агентство передает более 400 новостей на испанском, английском, португальском, французском, итальянском и русском языках. Агентство также выпускает около 10 печатных изданий, имеет радио- и фотослужбу, а также телевизионный отдел, сотрудничающий с венесуэльским телеканалом TeleSUR.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нормализация отношений между США и Кубой
Страны
США Куба
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
13
Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
10
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция начала проверку по факту нападения на Навального в Москве
2
Подозреваемый в убийстве фармацевта в столичной аптеке задержан
3
КНДР произвела испытание баллистической ракеты
4
Сергей Собянин заработал в прошлом году почти 6,5 млн рублей
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Тиллерсон на заседании СБ ООН забыл про постпреда Украины, передав слово другому оратору
Темы дня
Загрузка...
Реклама