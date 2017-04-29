Кубинское информагентство Prensa Latina открыло корпункт в США после 50-летнего перерыва

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ГАВАНА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Корпункт крупнейшего кубинского информационного агентства Prensa Latina возобновил в пятницу работу в Вашингтоне после перерыва ровно в 50 лет. В торжественной церемонии открытия корпункта принял участие президент агентства Луис Энрике Гонсалес.
Prensa Latina было основано 16 июня 1959 года, всего через полгода после победы Кубинской революции, по инициативе Фиделя Кастро и Че Гевары. Корпункты агентства работали в Вашингтоне и Нью-Йорке с 1959 по 1967 год - даже после разрыва дипломатических отношений между США и Кубой в 1961 году. Однако в 1967 году американские власти не продлили Prensa Latina регистрацию, и с тех пор на протяжении полувека кубинские корреспонденты не могли получить американские рабочие визы.
Между тем все эти годы продолжал функционировать корпункт Prensa Latina в ООН. Однако работавшие там журналисты освещали исключительно события, касающиеся деятельности этой международной организации.
Возобновление работы корпункта в Вашингтоне стало возможно после того, как в 2014 году был взят курс на нормализацию двусторонних отношений между США и Кубой.
В настоящее время Prensa Latina располагает 36 корпунктами в 35 странах мира, в том числе в России. Ежедневно агентство передает более 400 новостей на испанском, английском, португальском, французском, итальянском и русском языках. Агентство также выпускает около 10 печатных изданий, имеет радио- и фотослужбу, а также телевизионный отдел, сотрудничающий с венесуэльским телеканалом TeleSUR.