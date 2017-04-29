Контроль за автомобилями со снятыми или нечитаемыми номерами в Москве усилят с мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Новый регламент перемещения машин на штрафстоянки со снятыми или нечитаемыми номерами начнет действовать в Москве с мая. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

"Регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы, - рассказал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В первую очередь это вопрос антитеррористической защищенности граждан".

Отмечается, что потенциально опасные автомобили будут перемещаться из 400-метровой зоны от вестибюлей станций метрополитена и монорельса, транспортно-пересадочных узлов, парков и других общественных мест с большим скоплением людей. После эвакуации сотрудники правоохранительных органов проверят, не представляет ли автомобиль угрозы и не находится ли он в розыске.

Автомобилисты смогут забрать свои машины при предъявлении необходимых документов с одной из двух спецстоянок - на Южнопортовой улице и проезде Энтузиастов.