Контроль за автомобилями со снятыми или нечитаемыми номерами в Москве усилят с мая

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Новый регламент перемещения машин на штрафстоянки со снятыми или нечитаемыми номерами начнет действовать в Москве с мая. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.
"Регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы, - рассказал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В первую очередь это вопрос антитеррористической защищенности граждан".
Отмечается, что потенциально опасные автомобили будут перемещаться из 400-метровой зоны от вестибюлей станций метрополитена и монорельса, транспортно-пересадочных узлов, парков и других общественных мест с большим скоплением людей. После эвакуации сотрудники правоохранительных органов проверят, не представляет ли автомобиль угрозы и не находится ли он в розыске.
Автомобилисты смогут забрать свои машины при предъявлении необходимых документов с одной из двух спецстоянок - на Южнопортовой улице и проезде Энтузиастов.