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Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму

Общество
29 апреля, 10:28 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Таким образом, было реализовано обещание главы региона Сергея Аксенова устроить акцию по вывозу мусора с несанкционированных свалок к домам чиновников, которые игнорируют их появление в своих районах

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Общественники в Крыму выгрузили мусор под ворота двух чиновников, отвечающих за уборку территорий. Таким образом, были реализованы соответствующие обещания главы региона Сергея Аксенова, сообщила в субботу пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов региона.

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"Мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тыс. кубометров. "Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени. По факту несанкционированного размещения отходов Минприроды Крыма возбуждено административное расследование в отношении неустановленного круга лиц", - уточнили в ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обещал устроить акцию по вывозу мусора с несанкционированных свалок к домам чиновников, которые игнорируют их появление в своих районах. При этом, политик заявлял, что готов лично вывезти мусор к домам чиновников и быть оштрафованным за это.

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