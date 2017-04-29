Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жена Порошенко будет вести утреннюю зарядку на украинском ТВ

Общество
29 апреля, 11:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, апреля. /ТАСС

Марина Порошенко пообещала, что "каждый украинец будет сильным и здоровым"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Супруга президента Украины Марина Порошенко станет ведущей утренней спортивной телепередачи. Соответствующий промо-ролик обнародовал телеканал "Украина", на котором и будет теперь работать первая леди.

"И каждый украинец будет сильным и здоровым!" - обещает Марина Порошенко своим гражданам.

Для жены Петра Порошенко сделали специальную рубрику "В ритме спорта" в рамках утреннего шоу "Утро". Первый выпуск программы состоится 15 мая в 7:15, в котором Марина Порошенко будет проводить зарядку.

Супруга президента Украины активно участвует в различных социальных проектах страны. В частности, она занимается поддержкой проектов в сфере инклюзивного образования.

Телеканал "Украина" входит в холдинг "Медиа группа Украина", собственником которого является бизнесмен, самый богатый человек в стране Ринат Ахметов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
13
Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
10
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
2
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
3
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
4
СМИ: в Турции заблокировали доступ к Wikipedia
5
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
6
Тиллерсон на заседании СБ ООН забыл про постпреда Украины, передав слово другому оратору
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама