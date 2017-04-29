Жена Порошенко будет вести утреннюю зарядку на украинском ТВ

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Супруга президента Украины Марина Порошенко станет ведущей утренней спортивной телепередачи. Соответствующий промо-ролик обнародовал телеканал "Украина", на котором и будет теперь работать первая леди.

"И каждый украинец будет сильным и здоровым!" - обещает Марина Порошенко своим гражданам.

Для жены Петра Порошенко сделали специальную рубрику "В ритме спорта" в рамках утреннего шоу "Утро". Первый выпуск программы состоится 15 мая в 7:15, в котором Марина Порошенко будет проводить зарядку.

Супруга президента Украины активно участвует в различных социальных проектах страны. В частности, она занимается поддержкой проектов в сфере инклюзивного образования.

Телеканал "Украина" входит в холдинг "Медиа группа Украина", собственником которого является бизнесмен, самый богатый человек в стране Ринат Ахметов.