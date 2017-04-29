Не менее 250 тыс. туристов ожидают в Севастополе на майские праздники

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя ожидают, что во время майских праздников город посетят не менее 250 тыс. человек, что на уровне прошлого года. В эти дни в городе намечено проведение нескольких десятков мероприятий, которые привлекут туристов, сообщили ТАСС в управлении культуры города.

"По данным оперативного мониторинга, наиболее популярные гостиничные объекты в период майских праздников уже заполнены. Мы прогнозируем посещение города Севастополя в первой декаде мая не менее 250 тыс. человек", - уточнили в управлении.

На предыдущих майских праздниках город посетило аналогичное число туристов, всего в прошлом году в Севастополе побывали более 1 млн человек.

Исторические реконструкции

В управлении добавили, что в городе в первой декаде мая ожидается обширная культурная и праздничная программа. В частности, 7 мая пройдет военно-историческая реконструкция "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".

"В программе мероприятий - торжественное открытие с выносом хранящихся в фондах музея боевых знамен и военно- морских флагов сухопутных частей и кораблей Черноморского флота, принимавших участие в боях за Севастополь в 1941-1944 гг., театрализованное представление "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года", военно-полевая кухня, ретро-выставка автомототехники", - отметили в управлении.

8 мая состоится фестиваль "Высота Горная", посвященный Дню Победы и Дню освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

Парад и концерты в День Победы

9 мая состоится парад войск Севастопольского гарнизона и Парад Победы, пройдет автоколонна техники времен Великой Отечественной войны, а также автомобилей ГАЗ-М-20 "Победа". Следом пройдет колонна "Бессмертного полка", на которой ожидают не менее 25 тыс. жителей города - в полтора раза больше, чем годом ранее. В городе будут развернуты полевые кухни.

Также в День Победы в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" состоится концерт с участием солистов Мариинского театра, а вечером 9 мая на площади Нахимова будет организована концертная программа с участием Юлии Самойловой. Певица выступит в Севастополе по приглашению врио губернатора Дмитрия Овсянникова в день первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение", в котором она не участвует из-за запрета въезда в Киев. Завершится праздничная программа праздничным артиллерийским салютом и фейерверком в акватории Севастопольской бухты.

В Севастополь - на теплоходе

Также 9 мая состоится встреча первого рейса теплохода регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Круизный лайнер "Князь Владимир" в начале мая начнет курсировать по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи и в День Победы прибудет в город-герой. Как отметили в управлении культуры, это одна из новинок этого туристического сезона.