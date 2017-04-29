В Казани открылся Всероссийский молодежный сбор "Союз-2017 - Наследники Победы"

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Торжественное открытие Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-патриотических организаций и кадетских корпусов "Союз-2017 - Наследники Победы" прошло на площади 1 Мая у стен Казанского кремля, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Сбор "Союз-2017 - Наследники Победы" объявляю открытым", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. На церемонии открытия выступили военный оркестр и танцевальные коллективы Татарстана.

По словам генерал-лейтенанта авиации, Героя России Николая Гаврилова, Казань уже не первый раз принимает сбор. "Казань становится центром патриотического воспитания молодежи в стране", - считает он.

"Великое счастье нам, ветеранам, видеть сегодня молодежь. Мы гордимся нашей Родиной и нашей Победой. Мы - ветераны - сделаем все, чтобы наша страна стала самой могучей в мире", - обратился к участникам сбора Герой СССР, ветеран Великой Отечественной войны Борис Кузнецов.

После окончания церемонии на территории кремля начались первые спортивные соревнования - богатырские состязания "Стенка на стенку", посвященные Бородинскому сражению 1812 года. Одна из организаторов мероприятия Ольга Устинова пояснила ТАСС, что команды по 40 ребят из разных регионов сойдутся в противостоянии. "Мы специально в одну команду подбираем ребят из разных регионов, потому что это сплачивает их", - отметила она.

Приехали со всей России

В сборе, который проходит в Казани с 28 апреля по 10 мая, принимают участие 50 лучших команд (600 человек) со всей России. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет будут соревноваться в плавании, метании ножей, силовом тестировании, фехтовании, пейнтболе, гиревом спорте, марш-броске и т. д. Судить соревнования будут представители международной судейской коллегии, поскольку сбор является отборочным соревнованием к международному сбору "Союз - Наследники Победы". Кроме того, ребята смогут посетить образовательные классы, принять участие в Молодежной школе государственного управления и исторической викторине, пройти курс выживания в полевом лагере.

Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-патриотических организаций и кадетских корпусов "Союз-2017 - Наследники Победы" посвящен Победе советского народа над фашизмом и проводится с 2007 года. Этот сбор является по счету тринадцатым и в Татарстане проводится уже в четвертый раз. Проект "Союз-2017 - Наследники Победы" внесен в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы".