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Собянин дал старт сезону фонтанов Москвы

Общество
29 апреля, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

По всему городу одновременно запущено почти 600 фонтанов

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин ровно в полдень дал старт новому сезону фонтанов в Новопушкинском сквере.

"Сегодня двойной праздник. Сегодня большой субботник в Москве, 1,5 млн москвичей вышли для того, чтобы прибрать город, сделать его краше, удобнее, чище. Второй праздник - это запуск фонтанов", - сказал Собянин журналистам.

Он отметил, что в этот день по всей Москве одновременно запущено почти 600 фонтанов. По словам мэра, запуск фонтанов в столице знаменует начало настоящей весны и приход тепла.

Московские фонтаны работают ежедневно с 08:00 до 23:00, а по праздникам и выходным - до полуночи. В соответствии с регламентом, установки отключаются 1 октября, с наступлением холодов.

Крупнейший фонтанный комплекс расположен на Манежной площади, он состоит из 12 установок. Самый объемный (15 тыс. кубометров воды) размещен на Поклонной горе. Среди крупнейших столичных каскадов - музыкальный, свето-динамический фонтан находится в акватории Царицынского пруда: диаметр его водной поверхности 55 метров, он состоит из 12 кругов и 915 струй воды разной высоты, некоторые из которых бьют на 30 метров.

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