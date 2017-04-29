В Орле открылась аллея в память о русских путешественниках различных эпох

ОРЕЛ, 29 апреля. /ТАСС/. Аллея в память о 44 русских путешественниках различных эпох была открыта в Орле по инициативе одного из местных предпринимателей, сообщила ТАСС представитель туристического многофункционального комплекса "Гринн" - организатора мероприятия.

"Открытие "Аллеи славы" путешественников с закладкой 44 мемориальных звезд-компасов из латуни выдающимся путешественникам разных эпох состоялось сегодня в Орле. Звезды славы на аллее удостоились такие путешественники, как Николай Миклухо-Маклай, адмиралы Петр Анжу, Иван Крузенштерн, Петр Рикорд, полярные исследователи Николай Морозов, Константин Циолковский, Отто Шмидт и др. Открытие аллеи прошло с участием потомков известных путешественников", - сказали в оргкомитете.

Организаторы надеются, что Аллея славы путешественников послужит "высоким целям уважения исторической памяти человечества, единению поколений, развитию географических и исторических знаний, формированию в общественном мнении яркого образа путешественника, исследователя, первооткрывателя - патриота своей Родины, уважающего другие страны и народы, изучающего их историю и культуру". "Международную Аллею славы путешественников из года в год планируется пополнять новыми выдающимися именами разных эпох из разных стран мира, включая наших современников", - уточнили в оргкомитете.

Кроме того, в Орле состоялось открытие скульптурной композиции "Русским путешественникам посвящается… Колесо истории" и знака "нулевая верста" - символическая начальная точка отчета сухопутных путешествий и экспедиций русского путешественника.

"Автором скульптурной композиции является курский скульптор Юрий Киреев. В центре скульптурной композиции земной шар, на поверхности которого три взрослых путешественника от разных эпох Российской истории передают стоящему перед ними мальчику - будущему русскому путешественнику - символические достижения своего времени", - отметили организаторы.

Открытие культурных объектов состоялось в рамках проведения I Международного фестиваля в области путешествий и туризма "Русский путешественник" имени Н. Н. Миклухо- Маклая", который проходит в Орле с 27 по 29 апреля и посвящен развитию туризма.