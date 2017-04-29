Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Орле открылась аллея в память о русских путешественниках различных эпох

Общество
29 апреля, 12:58 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 29, апреля. /ТАСС

Звезды славы на аллее удостоились такие путешественники, как Николай Миклухо-Маклай, Петр Анжу, Иван Крузенштерн, Петр Рикорд, Николай Морозов, Константин Циолковский и Отто Шмидт

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕЛ, 29 апреля. /ТАСС/. Аллея в память о 44 русских путешественниках различных эпох была открыта в Орле по инициативе одного из местных предпринимателей, сообщила ТАСС представитель туристического многофункционального комплекса "Гринн" - организатора мероприятия.

"Открытие "Аллеи славы" путешественников с закладкой 44 мемориальных звезд-компасов из латуни выдающимся путешественникам разных эпох состоялось сегодня в Орле. Звезды славы на аллее удостоились такие путешественники, как Николай Миклухо-Маклай, адмиралы Петр Анжу, Иван Крузенштерн, Петр Рикорд, полярные исследователи Николай Морозов, Константин Циолковский, Отто Шмидт и др. Открытие аллеи прошло с участием потомков известных путешественников", - сказали в оргкомитете.

Организаторы надеются, что Аллея славы путешественников послужит "высоким целям уважения исторической памяти человечества, единению поколений, развитию географических и исторических знаний, формированию в общественном мнении яркого образа путешественника, исследователя, первооткрывателя - патриота своей Родины, уважающего другие страны и народы, изучающего их историю и культуру". "Международную Аллею славы путешественников из года в год планируется пополнять новыми выдающимися именами разных эпох из разных стран мира, включая наших современников", - уточнили в оргкомитете.

Кроме того, в Орле состоялось открытие скульптурной композиции "Русским путешественникам посвящается… Колесо истории" и знака "нулевая верста" - символическая начальная точка отчета сухопутных путешествий и экспедиций русского путешественника.

"Автором скульптурной композиции является курский скульптор Юрий Киреев. В центре скульптурной композиции земной шар, на поверхности которого три взрослых путешественника от разных эпох Российской истории передают стоящему перед ними мальчику - будущему русскому путешественнику - символические достижения своего времени", - отметили организаторы.

Открытие культурных объектов состоялось в рамках проведения I Международного фестиваля в области путешествий и туризма "Русский путешественник" имени Н. Н. Миклухо- Маклая", который проходит в Орле с 27 по 29 апреля и посвящен развитию туризма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
13
Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
10
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
2
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
3
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
4
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
7
Берлинский аэропорт Тегель возобновил работу
Темы дня
Загрузка...
Реклама