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Папа Франциск возглавил католическую службу в Египте

Общество
29 апреля, 13:09 UTC+3 КАИР Александр Елистратов, Вера Щербакова

Служба состоялась на каирском стадионе, на котором обычно проходят матчи футбольного чемпионата египетской серии А

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Папа Франциск во время католической службы в Каире

Папа Франциск во время католической службы в Каире

© L'Osservatore Romano/Pool Photo via AP

КАИР, 29 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов, Вера Щербакова/. Папа Франциск, находящийся в Египте с апостольским визитом, возглавил католическую службу. Она состоялась в присутствии более 20 тыс. верующих и приглашенных на каирском стадионе, на котором обычно проходят матчи футбольного чемпионата египетской серии А.

Франциск посвятил свою проповедь смерти, воскресению и жизни, пояснив, что "в этих трех словах можно резюмировать Евангелие в третье воскресенье после Пасхи". Примечательно, что сегодняшняя субботняя месса для Египта - как воскресная для европейских католиков. Как пояснили в Службе печати Святого престола, воскресенье в Египте - рабочий день (при выходном в пятницу).

В своей проповеди глава Римско-католической церкви вновь призвал к единству и диалогу разных религий и недопущению экстремизма. "Единственный допустимый экстремизм верующего - экстремизм благотворительности, любой другой экстремизм не может исходить от Бога и не принимается им", - сказал понтифик. Папа Франциск обратился к собравшимся с традиционным приветствием на арабском: ас-саляму алейкум, а завершил проповедь словами: "Христос воскрес! Воистину воскрес!", также произнесенными по-арабски.

Католическая община в преимущественно мусульманском Египте совсем немногочисленна и насчитывает не более 300 тыс. человек, что не превышает 0,3% от общего населения. В нее входят шесть восточнокатолических церквей, в том числе мелькитская греко-католическая церковь, армянская, маронитская и халдейская католические церкви. Все они имеют коптские корни и сочетают в богослужении как латинский и коптский языки, так и арабский.

Меры безопасности

Несмотря на то, что менее месяца назад террористическому акту подверглись две коптские церкви, папа Франциск не отказался от идеи проведения мессы на большом открытом пространстве. Более того, до ее начала он проехал на гольф-мобиле, приветствуя собравшихся. Египетские власти предприняли беспрецедентные меры безопасности. Во время всей службы небо над стадионом патрулировали два военных вертолета.

По дороге на стадион, расположенном в 20 км от центра города, на всех крышах были выставлены сотрудники правоохранительных органов в штатском. Только по одной стороне дороги корреспондент ТАСС насчитал более 50 агентов в черных костюмах при 30-градусной жаре уже в утренние часы. При этом полицейские патрули осуществляли контроль на каждом километре дороги.

На въезде на стадион досматривались все автомобили, включая посольские и религиозного духовенства. Часть участников, из числа дипломатического корпуса, представители египетской общественности проходили на стадион по официальным приглашениям.

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