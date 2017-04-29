Сильвио Берлускони упал и разбил губу

РИМ, 29 апреля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь попал в больницу, на этот раз с небольшой травмой, полученной при падении. Как сообщили представители его партии "Вперед, Италия", инцидент произошел нынешней ночью в доме политика в прибрежном городе Портофино.

"Берлускони случайно оступился и, упав, разбил верхнюю губу", - уточняется в распространенном заявлении. По словам его личного врача Альберто Дзангрилло, травма не представляет никакой опасности. Тем не менее, 80-летний политик был доставлен в миланскую больницу, где ему наложили три шва. Как уточнили в партии, в связи с произошедшим было принято решение отменить запланированное ранее участие Берлускони в мероприятии, организованном мэром города Пьтрасанта.

Примечательно, что Берлускони уже страдал однажды от гораздо более серьезной травмы лица, полученной во время покушения на него психически неуравновешенным мужчиной на Домской площади в Милане в декабре 2009 года. Тогда 42-летний итальянец Массимо Тарталья запустил в голову политика, занимавшего на тот момент пост премьер-министра, увесистой сувенирной статуэткой кафедрального собора, выбив Берлускони зубы и размозжив губу.

В июле прошлого года Берлускони перенес серьезную операцию на сердце. У него также были проблемы с запястьями обеих рук и сильный конъюнктивит, что служило в свое время уважительными причинами для неявки в суд во время проводившихся в отношении него процессов.