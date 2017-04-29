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Планировавшаяся в Хабаровске несогласованная акция не состоялась

Общество
29 апреля, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

По данным МВД, на территории ДВФО два одиночных пикета прошли в Петропавловске-Камчатском

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Запланированная на субботу в Хабаровске несогласованная акция не состоялась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Заявленная публичная акция в Хабаровске не состоялась", - сказали в пресс-центре.

По данным МВД, на территории Дальневосточного федерального округа два одиночных пикета прошли в Петропавловске-Камчатском.

"Нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет", - заключили в пресс-центре.

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