Планировавшаяся в Хабаровске несогласованная акция не состоялась

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Запланированная на субботу в Хабаровске несогласованная акция не состоялась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"Заявленная публичная акция в Хабаровске не состоялась", - сказали в пресс-центре.
По данным МВД, на территории Дальневосточного федерального округа два одиночных пикета прошли в Петропавловске-Камчатском.
"Нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет", - заключили в пресс-центре.