Папа римский обвенчал египетских молодоженов в присутствии тысяч свидетелей

КАИР, 29 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов, Вера Щербакова/. Папа римский Франциск, находящийся с визитом в Египте, обвенчал пару египетских молодоженов в присутствии тысяч христиан, пришедших на мессу, которую глава Ватикана провел на одном из крупнейших стадионов Каира.

После вступительного слова Франциск принял у алтаря жениха и невесту в праздничных нарядах и совершил над ними обряд католического венчания. Свидетелями короткой, но торжественной церемонии стали около 25 тыс. египетских христиан, прибывших на это уникальное для Египта богослужение со всех провинций страны.

Среди участников мессы, заполнивших трибуны и поле спортивной арены, расположенной на севере Каира, выделялась группа молодых людей, одетых в наряды эпохи фараонов, в ярко-желтых стилизованных костюмах и высоких головных уборах времен Древнего Египта. Свое появление на мессе в таком виде они объяснили тем, что христианство в Египте имеет глубочайшие корни, уходящие хоть и не во времена фараонов, но имеющие историю, которая насчитывает около двух тысяч лет.

Население Египта превышает 90 млн человек. Подавляющее большинство из них исповедуют ислам. Чуть более 10% населения Египта - последователи христианской коптской церкви, по преданию основанной еще апостолом Марком в Александрии в первые десятилетия новой эры, которая относится к христианской православной церкви.

Папа римский Франциск в пятницу днем прибыл в Каир. Это второе посещение главой Ватикана этой страны после того, как в 2000 году ее посетил Иоанн Павел II. Действующий глава Ватикана встретился с президентом Египта, провел переговоры с патриархом коптской православной церкви Тавадросом II и верховным имамом крупнейшего мусульманского университета "Аль-Азхар" шейхом Ахмедом ат-Тейибом.