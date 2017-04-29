Митрополит Иларион: РПЦ не принимала участие в запрете "Свидетелей Иеговы" в РФ

Козак: появились сомнения относительно проведения Гран-при России в ночное времяСпорт 29 апреля, 15:06
Почти все билеты на Гран-при России "Формулы-1" в Сочи проданыСпорт 29 апреля, 14:55
Стадион "Лужники" планируется ввести в эксплуатацию в июнеСпорт 29 апреля, 14:44
Маркин призвал болельщиков достойно принять любой результат дерби ЦСКА - "Спартак"Спорт 29 апреля, 14:37
Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедерацийСпорт 29 апреля, 13:41
Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"Спорт 29 апреля, 13:33
Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКАСпорт 29 апреля, 13:19
Форвард "Чикаго" Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 маяСпорт 29 апреля, 13:14
Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение о признании Верховным Судом РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" экстремистской выносилось независимо и без согласования с Русской православной церковью. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я бы хотел подчеркнуть, что церковь не принимала здесь какого-либо участия, к нам не обращались за консультациями. Церковь не призывает к тому, чтобы еретиков, сектантов или инакомыслящих подвергали уголовному преследованию", - сказал он.
Однако, как особо отметил митрополит Иларион, решение о запрете "Свидетелей Иеговы" - положительный шаг в деле борьбы с распространением сектантских идей, не имеющих общего с христианской религией.
"То, что сектанты останутся и будут продолжать свою деятельность, в этом сложно сомневаться. Но то, что, по крайней мере, они перестанут открыто приравнивать себя к христианским конфессиям, - это к лучшему", - пояснил владыка, добавив, что "деятельность "Свидетелей Иеговы" нарушает гражданское законодательство".
20 апреля Верховный суд РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил деятельность всех 395 ее отделений на территории России. Таким образом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции РФ. Имущество "Свидетелей Иеговы" суд обратил в доход государства. В организации заявили, что будут обжаловать решение ВС РФ.