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Митрополит Иларион: РПЦ не принимала участие в запрете "Свидетелей Иеговы" в РФ

Общество
29 апреля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Вместе с тем митрополит назвал такое решение положительным шагом в деле борьбы с распространением сектантских идей

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Митрополит Иларион

Митрополит Иларион

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение о признании Верховным Судом РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" экстремистской выносилось независимо и без согласования с Русской православной церковью. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Свидетели Иеговы". Досье

"Я бы хотел подчеркнуть, что церковь не принимала здесь какого-либо участия, к нам не обращались за консультациями. Церковь не призывает к тому, чтобы еретиков, сектантов или инакомыслящих подвергали уголовному преследованию", - сказал он.

Однако, как особо отметил митрополит Иларион, решение о запрете "Свидетелей Иеговы" - положительный шаг в деле борьбы с распространением сектантских идей, не имеющих общего с христианской религией.

"То, что сектанты останутся и будут продолжать свою деятельность, в этом сложно сомневаться. Но то, что, по крайней мере, они перестанут открыто приравнивать себя к христианским конфессиям, - это к лучшему", - пояснил владыка, добавив, что "деятельность "Свидетелей Иеговы" нарушает гражданское законодательство".

20 апреля Верховный суд РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил деятельность всех 395 ее отделений на территории России. Таким образом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции РФ. Имущество "Свидетелей Иеговы" суд обратил в доход государства. В организации заявили, что будут обжаловать решение ВС РФ.

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