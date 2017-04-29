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Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений

Общество
29 апреля, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, в акции приняли участие порядка 250 человек

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Несанкционированная акция оппозиции в центре Москвы завершилась, нарушений общественного порядка не допущено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В центре Москвы завершилась несанкционированная акция "Открытой России", в которой приняло участие порядка 250 человек. Нарушений общественного порядка не допущено", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем корреспондент ТАСС сообщает, что приемная администрации президента на Старой площади в настоящее время работает в штатном режиме, ее сотрудники до сих пор принимают обращение граждан.

Движение автотранспорта не перекрывалось, сотрудники полиции и Росгвардии ведут себя корректно, обеспечивая правопорядок. В настоящее время собравшиеся начали расходиться.

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