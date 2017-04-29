В Москве объявлено штормовое предупреждение

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета выпустили штормовое предупреждение для Москвы в связи с усилением ветра.
"С 15:30 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отмечается в сообщении. Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.
В субботу в Москве резко потеплело. Если накануне воздух в столице прогрелся до плюс 7 градусов, то в субботу к 15:00 мск столбики термометров поднялись до 23,5 градусов. Нынешний день стал самым теплым в Москве с начала года.