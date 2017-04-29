В Таллине вручили награды лучшим учителям русского языка

ТАЛЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. В столице Эстонии в торжественной обстановке состоялась церемония вручения юбилейной X Пушкинской премии. Эту единственную в балтийской республике награду, которая адресована преподавателям русского языка, организаторы премии называют "русистским "Оскаром".

Премию учредил таллинский Институт Пушкина, чтобы морально и материально поощрить наиболее талантливых и инициативных педагогов-русистов Эстонии, рассказал ТАСС директор института Андрей Красноглазов. "Учителя, которые каждый день ходят в класс, являются наиболее недооцененными рабочими лошадками. Они каждый день вкладывают душу и силы в своих учеников, которые, в общем-то, являются нашими детьми", - отметил он.

Премия вручается в двух номинациях - "Учитель русского языка как родного" и "Учитель русского языка как иностранного". Список претендентов составляется на основе заявок от общественных организаций и инициативных групп. Затем учредители делают выбор и присуждают награды, в том числе денежную премию, почетный диплом и памятный подарок.

В номинации "Учитель русского языка как иностранного" победу одержал преподаватель эстонской школы на острове Хийумаа Владимир Баринов. "Он один из учредителей и активных членов эстонской ассоциации преподавателей русского языка. Всю жизнь проработал на этом острове, что очень непросто, потому что носителей русского языка там практически нет, а желание изучать его - есть", - сказал Андрей Красноглазов.

Премию "Учитель русского языка как родного" получила в этом году педагог одной из русских школ Таллина Карина Расковская. "Она преподает русский не только в этой школе, но также и в таллинской школе воскресного дня. Она работает в начальных классах и, что называется, вкладывает душу в детей", - рассказал директор Института Пушкина.

Церемония вручения премии по традиции прошла в торжественной обстановке, гости со всех уголков Эстонии были одеты в смокинги и вечерние платья, а имена лауреатов оглашали под аккомпанемент белого рояля. "Кроме материального вознаграждения учителя должны получить и моральное, этот вечер должен им запомниться", - объяснил Красноглазов.

Обычно на церемонию приглашают специальных гостей, которые связаны с именем Пушкина, в частности потомков великого русского поэта. "В этом году к нам приехал академик, президент Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина в Москве Виталий Григорьевич Костомаров. Это придало нашему мероприятию особенную торжественность", - поделился директор таллинского Института Пушкина.

Пушкинскую премию в Эстонии, которую за последние 10 лет получили многие энтузиасты преподавания русского языка, поддерживают фонд "Русский мир", посольство России, а также меценаты.