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Источники: Делла Торре избран местоблюстителем Мальтийского ордена

Общество
29 апреля, 17:17 UTC+3 РИМ Алексей Букалов, Вера Щербакова

Предыдущий великий магистр Мэтью Фестинг подал в отставку по настоятельной рекомендации папы римского

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РИМ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Джакомо Делла Торре избран местоблюстителем Мальтийского ордена сроком на один год.

Интервью

Доминик де Ла Рошфуко-Монбель

Великий госпитальер Мальтийского ордена: никаких секретов, только служение

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Об этом корреспонденту ТАСС стало известно в субботу из источников в пресс-службе организации.

Предполагается, что за этот год в устав ордена будут внесены изменения.

Предыдущий великий магистр англичанин Мэтью Фестинг, избранный в 2008 году, подал в отставку по личной настоятельной рекомендации папы римского Франциска, которому орден косвенно подчинен.

Избрание местоблюстителя - один из редчайших случаев за всю историю Мальтийского ордена, которая насчитывает девять столетий. Его глава традиционно избирается на пожизненный срок.

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