Источники: Делла Торре избран местоблюстителем Мальтийского ордена

РИМ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Джакомо Делла Торре избран местоблюстителем Мальтийского ордена сроком на один год.

Об этом корреспонденту ТАСС стало известно в субботу из источников в пресс-службе организации.

Предполагается, что за этот год в устав ордена будут внесены изменения.

Предыдущий великий магистр англичанин Мэтью Фестинг, избранный в 2008 году, подал в отставку по личной настоятельной рекомендации папы римского Франциска, которому орден косвенно подчинен.

Избрание местоблюстителя - один из редчайших случаев за всю историю Мальтийского ордена, которая насчитывает девять столетий. Его глава традиционно избирается на пожизненный срок.