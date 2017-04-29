МГЕР предложит депутатам ввести льготы телеканалам, показывающим социальную рекламу

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии" "Единой России" (МГЕР) направят в Госдуму предложения о введении налоговых льгот для телекомпаний, показывающих социальную рекламу. Об этом сообщила в субботу ТАСС член Координационного совета МГЕР Анна Рогачева перед началом фестиваля социальной рекламы "ИскусствоЖить", который начинается в Москве.
"В списке инициатив, подготовленных активистами "Молодой гвардии" есть предложение о введении налоговых льгот для телерадиокомпаний, на которых социальная реклама занимает более 5% эфирного времени", - сказала Рогачева.
По ее словам, необходимо регулировать время, когда социальная реклама выходит в эфир. "Неприемлемо, чтобы социально-значимые рекламные ролики появлялись на телеканалах тогда, когда их никто уже не увидит. Необходимо, чтобы каналы находили возможности показывать социальную рекламу в прайм-тайм", - добавила она.
"Наши инициативы в ближайшее время будут переданы в Минкомсвязи и Госдуму", - подчеркнула Рогачева.
Фестиваль социальной рекламы "ИскусствоЖить" проходит по инициативе "Молодой гвардии". В фестивале приняли участие более 250 человек из более чем 70 регионов страны.