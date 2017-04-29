Весенняя уборка: в российских городах прошли субботники

Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 29 апреля, 19:52
Керлингисты сборной России завоевали лицензию на ОИ-2018 в дабл-микстеСпорт 29 апреля, 19:49
ФК "Тосно" планирует продлить контракт с главным тренером ПарфеновымСпорт 29 апреля, 19:36
Гендиректор "Тосно": рассчитываем играть в РФПЛ в Великом НовгородеСпорт 29 апреля, 19:21
Российский "Зенит" вышел в финал волейбольной Лиги чемпионовСпорт 29 апреля, 19:16
Семин: игроки "Локомотива" заслуживают неудовлетворительных оценок за матч с "Рубином"Спорт 29 апреля, 19:10
Плохая реализация: сборная России уступила финнам в матче ЕврохоккейтураСпорт 29 апреля, 19:04
Московское "Динамо" стало чемпионом ФНЛСпорт 29 апреля, 19:00
Грасия: победа над "Локомотивом" очень важна "Рубину" после неудачной серии в РФПЛСпорт 29 апреля, 18:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
29 апреля в российских городах прошли субботники. Их участники убирали городские парки и сады, очищали от мусора берега рек и сажали деревья. В некоторых регионах акции по благоустройству сопровождали развлекательные программы: концерты и квесты.
Участники субботника "Зеленая Россия" в столичном Нескучном саду получили фирменные фартуки, перчатки и метлы.
Вместе с простыми гражданами в субботниках участвовали главы регионов. В частности,на весеннюю уборку вышел мэр Белгорода Констинтин Полежаев, врио зампреда правительства Калининградской области Наталья Ищенко, врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков.