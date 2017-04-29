Весенняя уборка: в российских городах прошли субботники

Мэр Белгорода Константин Полежаев во время субботника на территории Центрального парка © Антон Вергун/ТАСС

Врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков во время субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске © Игорь Подгорный/ТАСС

Участники субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске © Игорь Подгорный/ТАСС

Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко во время субботника на территории Детской областной больницы © Виталий Невар/ТАСС

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время субботника на территории Детской областной больницы © Виталий Невар/ТАСС

Участница всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" на территории Нескучного сада в Парке Горького, Москва © Александр Щербак/ТАСС

Участники субботника на территории Дендрологического парка в Новосибирске © Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Мэр Белгорода Константин Полежаев во время субботника на территории Центрального парка © Антон Вергун/ТАСС

Врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков во время субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске © Игорь Подгорный/ТАСС

Участники субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске © Игорь Подгорный/ТАСС

Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко во время субботника на территории Детской областной больницы © Виталий Невар/ТАСС

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время субботника на территории Детской областной больницы © Виталий Невар/ТАСС

Участница всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" на территории Нескучного сада в Парке Горького, Москва © Александр Щербак/ТАСС

Участники субботника на территории Дендрологического парка в Новосибирске © Кирилл Кухмарь/ТАСС

29 апреля в российских городах прошли субботники. Их участники убирали городские парки и сады, очищали от мусора берега рек и сажали деревья. В некоторых регионах акции по благоустройству сопровождали развлекательные программы: концерты и квесты.

Участники субботника "Зеленая Россия" в столичном Нескучном саду получили фирменные фартуки, перчатки и метлы.

Вместе с простыми гражданами в субботниках участвовали главы регионов. В частности,на весеннюю уборку вышел мэр Белгорода Констинтин Полежаев, врио зампреда правительства Калининградской области Наталья Ищенко, врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков.