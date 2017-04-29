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Весенняя уборка: в российских городах прошли субботники

Общество
29 апреля, 19:04 UTC+3

Вместе с обычными гражданами приводить в порядок сады и парки вышли главы регионов

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Участники субботника на территории Дендрологического парка в Новосибирске
Участники субботника на территории Дендрологического парка в Новосибирске
Участники субботника на территории Дендрологического парка в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Участница всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" на территории Нескучного сада в Парке Горького, Москва
Участница всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" на территории Нескучного сада в Парке Горького, Москва
Участница всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" на территории Нескучного сада в Парке Горького, Москва
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время субботника на территории Детской областной больницы
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время субботника на территории Детской областной больницы
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время субботника на территории Детской областной больницы
© Виталий Невар/ТАСС
Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко во время субботника на территории Детской областной больницы
Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко во время субботника на территории Детской областной больницы
Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко во время субботника на территории Детской областной больницы
© Виталий Невар/ТАСС
Участники субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске
Участники субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске
Участники субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске
© Игорь Подгорный/ТАСС
© Игорь Подгорный/ТАСС
© Игорь Подгорный/ТАСС
Врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков во время субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске
Врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков во время субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске
Врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков во время субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске
© Игорь Подгорный/ТАСС
Мэр Белгорода Константин Полежаев во время субботника на территории Центрального парка
Мэр Белгорода Константин Полежаев во время субботника на территории Центрального парка
Мэр Белгорода Константин Полежаев во время субботника на территории Центрального парка
© Антон Вергун/ТАСС
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Участники субботника на территории Дендрологического парка в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Участница всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" на территории Нескучного сада в Парке Горького, Москва
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время субботника на территории Детской областной больницы
© Виталий Невар/ТАСС
Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко во время субботника на территории Детской областной больницы
© Виталий Невар/ТАСС
Участники субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске
© Игорь Подгорный/ТАСС
© Игорь Подгорный/ТАСС
© Игорь Подгорный/ТАСС
Врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков во время субботника в городском парке "Ямка" в Петрозаводске
© Игорь Подгорный/ТАСС
Мэр Белгорода Константин Полежаев во время субботника на территории Центрального парка
© Антон Вергун/ТАСС

29 апреля в российских городах прошли субботники. Их участники убирали городские парки и сады, очищали от мусора берега рек и сажали деревья. В некоторых регионах акции по благоустройству сопровождали развлекательные программы: концерты и квесты. 

Участники субботника "Зеленая Россия" в столичном Нескучном саду получили фирменные фартуки, перчатки и метлы. 

Вместе с простыми гражданами в субботниках участвовали главы регионов. В частности,на весеннюю уборку вышел мэр Белгорода Констинтин Полежаев, врио зампреда правительства Калининградской области Наталья Ищенко, врио губернатора Республики Карелия Артур Парфенчиков. 

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