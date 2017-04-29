В Северной Моравии погребли останки экипажа советского штурмовика Ил-2

ГЛУЧИН /Чехия/, 29 апреля. /ТАСС/. На мемориальном кладбище красноармейцев в городе Глучин в Северной Моравии (северо-восток Чешской Республики) прошла траурная церемония погребения останков экипажа советского штурмовика Ил-2.

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Младший лейтенант Агафон Тезиков и рядовой Павел Васильев погибли 15 апреля 1945 года при выполнении боевого задания в ходе наступательной Моравско-Остравской операции Красной Армии. Почтить память героев пришли чешские ветераны Второй мировой войны, представители региональных и муниципальных властей, политических партий, общественных объединений, жители Глучина, среди которых было много школьников и студентов, а также соотечественники и российские дипломаты.

"Старейшие жители Глучина помнят тяжелейшие бои, которые вела Красная Армия с фашистами в городе и на его подступах весной 1945 года. Все население Глучина от мала до велика, а это - 14 тыс. граждан, с огромной благодарностью вспоминают воинов-освободителей. Для нас является огромной честью ухаживать за одним из крупнейших в Чешской Республике мемориальных кладбищ красноармейцев, которых здесь похоронено более трех тысяч", - сказал корреспонденту ТАСС мэр Глучина Павел Пашек.

Имена советских летчиков установили чешские поисковики

Он подчеркнул, что имена многих из почти 23 тыс. красноармейцев, павших весной 1945 года в Северной Моравии, до сих пор не установлены. Благодаря чешским поисковикам из "Клуба друзей Сухдола-над-Одрой", исследовавших обломки Ил-2, удалось установить, из кого состоял его экипаж.

Погибших братьев по оружию пришли почтить сражавшиеся с ними бок о бок чешские ветераны-фронтовики. "Вечная слава советским летчикам, отдавшим жизнь за нашу свободу и счастливое будущее наших детей и внуков. Это были полные отваги, бесстрашные и бескорыстные солдаты, пришедшие к нам удавить фашистскую гадину. Они были очень далеко от своего дома. Теперь наша чешская земля стала и для них родной землей, где они будут лежать вечно, а мы, чехи, будем им вечно говорить спасибо", - заявил корреспонденту ТАСС ветеран 1-го Чехословацкого армейского корпуса полковник чешской армии в отставке Ян Игнатик.

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Ветеран, которому вскоре исполнится 96 лет, резко осудил попытки пересмотреть историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в разгроме фашистской Германии. "Свобода от гитлеризма к нам пришла с Востока, из России, а вовсе не с Запада, откуда наступали союзники. Те, кто утверждает обратное, оскверняют память миллионов таких героев, какими были Агафон Тезиков и Павел Васильев", - сказал Ян Игнатик.

Над свежей могилой, куда были погребены останки летчиков-героев, отслужил заупокойную службу настоятель православного храма Рождество Богородицы в городе Острава (Северная Моравия) Николай Попов. Почетный караул военнослужащих чешской армии и активистов местных военно- исторических клубов произвел из советского стрелкового оружия времен Второй мировой войны троекратный выстрел в воздух.

Мемориальное кладбище красноармейцев в Глучине является крупнейшим советским захоронением периода Второй мировой войны в Северной Моравии. В 1946 году сюда были свезены эксгумированные останки воинов-освободителей из 59 мест Моравии и Силезии. Его архитектурной доминантой является массивный каменный обелиск с изображением серпа и пятиконечной звезды. За обелиском расположены две братские могилы красноармейцев, в которых похоронено 1556 и 1657 бойцов. Перед центральным монументом находится ряд малых памятников на одиночных могилах с информацией о каждом лежащем там бойце.

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К обелиску возложили венки соотечественники и российские дипломаты во главе с послом РФ в Чешской Республике Александром Змеевским. "Мне трудно сказать, где еще с таким вниманием, как в Чешской Республике, относятся к могилам советских и русских воинов. Это дорого стоит. Мы очень признательны чешскому народу и чешским властям за это отношение", - подчеркнул в беседе с корркспондентом ТАСС глава российского дипломатического представительства.

28 апреля церемонии почтения памяти советских воинов-освободителей также состоялись в Национальном музее Второй мировой войны в Грабыне близ города Опава (Северная Моравия). Венки были возложены к памятнику первому советскому танку, ворвавшемуся в занятую фашистами метрополию региона - город Острава - 30 апреля 1945 года.