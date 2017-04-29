Путин утвердил соцгарантии для граждан, переехавших с Байконура в Амурскую область

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил меры по обеспечению социальных гарантий для граждан РФ, переехавших с территории комплекса Байконур для постоянной работы в ЗАТО Циолковский Амурской области. Соответствующий указ главы государства опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.
"Установить, что гражданам Российской Федерации, переехавшим в закрытое административно-территориальное образование Циолковский Амурской области с территории комплекса Байконур для постоянной работы в организациях Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", их филиалах и представительствах, периоды работы в организациях названной Корпорации, их филиалах и представительствах, расположенных на территории комплекса Байконур, засчитываются в стаж работы, дающий работникам право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами этого закрытого административно-территориального образования", - говорится в указе.
Данный указ вступает в силу со дня подписания.