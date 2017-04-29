Папа римский готов встретиться с Трампом

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ВАТИКАН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа римский Франциск готов принять президента США Дональда Трампа. Об этом понтифик сказал, отвечая на вопросы журналистов своего пула по пути из Каира в Рим, где находился с двухдневным апостольским визитом.
"Пока меня не проинформировали из Государственного секретариата (правительства Ватикана - прим. ТАСС) о том, что поступал соответствующий запрос (от американской стороны). Но я принимаю любого главу государства, который просит об аудиенции", - сказал Франциск.
В итальянских СМИ давно звучит предположение, что первая встреча главы Римско-католической церкви и президента США может состояться, когда Трамп приедет в Италию для участия в саммите Группы семи, который пройдет 26-27 мая в Таормине (о. Сицилия). Ранее Франциск, когда Трамп был еще кандидатом в президенты, позволял себе критику в адрес его заявлений, в частности, по проблеме миграции. "Тот, кто выстраивает стены, не может считать себя христианином", - говорил понтифик после обещания Трампа построить стену на границе с Мексикой. Позже Святой престол не комментировал политику новой американской администрации.
Пока известно только, что после саммита в Рим намерен приехать премьер-министр Канады Джастин Трюдо для встречи с папой римским. Об этом недавно объявил сам глава канадского правительства по случаю недавнего визита своего итальянского коллеги Паоло Джентилони.