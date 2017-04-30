Пожарные в России отмечают свой профессиональный праздник

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пожарные отмечают в воскресенье свой профессиональный праздник - День пожарной охраны России.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, пожарная охрана России насчитывает почти 470 тысяч человек - это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России и работники противопожарной службы субъектов РФ, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны, добровольцы. "Ежегодно они совершают до 2 млн выездов. Каждый год огнеборцы тушат в среднем 150 тысяч пожаров, спасая при этом сотни тысяч людей", - рассказали в МЧС.

Анализ оперативного реагирования подразделений федеральной противопожарной службы свидетельствует об улучшении показателей как работы пожарных, так и обеспечения пожарной безопасности.

"Среднее время прибытия (на место происшествия - прим. ТАСС) первого пожарного подразделения за последние 16 лет сократилось более чем на 3 минуты (с 11,22 минуты до 8,18 минуты). Время тушения пожара вместо почти 49 минут в 2001 году составляет сегодня 15,14 минуты", - сообщили в МЧС.

Ежегодно сокращается как количество пожаров, так и число погибших в них.

Вооружение и экипировка

На вооружении пожарно-спасательных подразделений находятся современная техника, защитная экипировка и снаряжение, внедряются новейшие и инновационные технологии и разработки в области пожаротушения, а также специализированная техника для работы в особо опасных условиях.

"В распоряжении всех огнеборцев России находится более 36 тысяч основных пожарных автомобилей, более 1,1 тысячи единиц инженерной техники, 407 плавательных средств, более 50 роботехнических комплексов", - рассказали в МЧС.

Только в 2016 году было приобретено 400 единиц пожарной техники, почти треть из которых составляют пожарные автоцистерны. "Среди закупок в обязательном порядке присутствуют имущество пожарно-технического вооружения, а также пожарные рукава. Их закупили более 1,5 млн метров", - сказал собеседник агентства.

Техническая оснащенность и высочайший профессионализм позволяют значительно сокращать время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, а значит в минимально короткие сроки прийти на помощь, чтобы помочь и спасти.

История огнеборцев

По легенде, в 1472 году во время очередного крупного пожара в Москве великий князь Иван III получил ожоги. После этого он сформировал пожарно-сторожевую охрану. Ее бойцы начали нести круглосуточное дежурство на улицах города.

Но современный праздник ведет свою историю от 30 апреля 1649 года. В этот день царь Алексей Михайлович Романов выпустил "Наказ о Градском благочинии". Это был своего рода аналог современного федерального закона, прописывающий штатную численность пожарных, технику и оборудование, которые должны стоять на вооружении, довольствие и другие социальные гарантии огнеборцам, а также оговаривающий ответственность за поджоги.

Революция 1917 года "сдвинула" праздник пожарных почти на две недели. 17 апреля 1918 года Владимир Ленин подписал декрет "Об организации мер борьбы с огнем". В 1934 году в НКВД СССР было создано Главное управление пожарной охраны. Через два года появился Государственный пожарный надзор, а в 1966 году руководить пожарными стало МВД.

Новый виток истории пожарной охраны произошел 9 ноября 2001 года, когда указом президента РФ Государственная противопожарная служба была передана в МЧС России. Двумя годами ранее 30 апреля стал Днем пожарной охраны.