Первый мост через Волгу у истока под Тверью воссоздадут в историческом виде

ТВЕРЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Исторический вид первого моста через Волгу вблизи истока реки в Осташковском районе Тверской области будет воссоздан к лету текущего года и началу торжеств в честь 350-летия обретения мощей Нила Столобенского, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"К началу праздника планируется в историческом виде воссоздать первый мост через Волгу. Будет построено деревянное сооружение на основе металлоконструкции", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в настоящее время мост сделан из железобетонной плиты.

Там добавили, что в часовне у истока Волги также к началу торжеств будет завершена реставрация и оборудована колонка для набора воды.

В июне 2017 года в Осташковском районе Тверской области пройдут торжества и культурно-просветительский религиозный форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского. Предполагается, что в мероприятиях примут участие около 10 тыс. паломников со всей России.

В торжествах примет участие патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который проведет богослужение в монастыре Нило-Столобенская пустынь в Осташковском районе на озере Селигер. Для паломников на берегу озера будет оборудован палаточный лагерь.

Нил Столобенский (родился в конце XV века - умер в декабре 1555 года) - канонизированный святой Русской православной церкви, основатель мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь, который расположен в 10 км от города Осташков. Его память отмечается 9 июня.