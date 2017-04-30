Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый мост через Волгу у истока под Тверью воссоздадут в историческом виде

Общество
30 апреля, 1:32 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 30, апреля. /ТАСС

Мост будет воссоздан к лету текущего года и началу торжеств в честь 350-летия обретения мощей Нила Столобенского

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Исторический вид первого моста через Волгу вблизи истока реки в Осташковском районе Тверской области будет воссоздан к лету текущего года и началу торжеств в честь 350-летия обретения мощей Нила Столобенского, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"К началу праздника планируется в историческом виде воссоздать первый мост через Волгу. Будет построено деревянное сооружение на основе металлоконструкции", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в настоящее время мост сделан из железобетонной плиты.

Там добавили, что в часовне у истока Волги также к началу торжеств будет завершена реставрация и оборудована колонка для набора воды.

В июне 2017 года в Осташковском районе Тверской области пройдут торжества и культурно-просветительский религиозный форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского. Предполагается, что в мероприятиях примут участие около 10 тыс. паломников со всей России.

В торжествах примет участие патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который проведет богослужение в монастыре Нило-Столобенская пустынь в Осташковском районе на озере Селигер. Для паломников на берегу озера будет оборудован палаточный лагерь.

Нил Столобенский (родился в конце XV века - умер в декабре 1555 года) - канонизированный святой Русской православной церкви, основатель мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь, который расположен в 10 км от города Осташков. Его память отмечается 9 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
17
Весенняя уборка: в российских городах прошли субботники
4
В Северной Моравии погребли останки экипажа советского штурмовика Ил-2
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
2
Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе
3
В Москве после дорожного конфликта со стрельбой объявлен план перехват
4
В Москве объявлено штормовое предупреждение
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
7
Участники нападения на Варламова доставлены в полицию
Темы дня
Загрузка...
Реклама