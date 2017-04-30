В США прошли многотысячные акции в знак протеста против политики Трампа по климату

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ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Массовые демонстрации, участники которых выступали против, по их мнению, пренебрежительной политики президента Дональда Трампа по вопросам климата и защиты экологии, прошли в субботу сразу в нескольких крупных городах США, в том числе в столице страны.
В Вашингтоне "Народный марш за климат" начался от стен Капитолия, затем активисты обошли Белый дом и закончили свое шествие у Монумента Вашингтона. По словам организаторов, в центре города собралось до 200 тыс. человек. Насколько реальна эта цифра, неизвестно, однако протестующие действительно заполнили улицу Пенсильвания-авеню на несколько километров вперед, что говорит о десятках тысячах людей.
"Защитите нашу мать Землю", "Возобновляемая энергия - это рабочие места", "Нет трубопроводам" - такими были главные лозунги прошедшей акции. Основную массу протестовавших составляли экологи, противники использования ископаемых источников энергии, а также атомных электростанций, ученые, члены ряда общественных организаций. К ним присоединились учителя, некоторые профсоюзы, защитники прав мигрантов и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Из-за такого разнообразия в Вашингтоне было принято решение разбить колонну на несколько групп, дав каждой свое имя.
Основная претензия участников шествий заключается в том, что нынешний хозяин Белого дома активно отменяет введенные его предшественником демократом Бараком Обамой правила, направленные на защиту экологии, в том числе ограничения для горнодобывающих компаний. Помимо этого серьезно урезается бюджет федерального Агентства по охране окружающей среды.
Организаторы утверждают, что всего по стране прошло около 300 шествий и митингов, включая Сиэтл, Бостон, Сан-Франциско. Участники акции в Денвере подошли к своему протесту творчески: они принесли с собой гигантский макет термометра, а несколько десятков человек крутили педали велотренажеров, чтобы выработать электричество для динамиков.