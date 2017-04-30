Начались перевозки в Крым по единому билету

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Единая транспортная дирекция (ЕТД) с 30 апреля возобновила перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету, сообщила пресс-служба дирекции.
"Единая транспортная дирекция с 30 апреля возобновила перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта", - говорится в сообщении. По данным дирекции, в период майских праздников объем пассажирских перевозок по единому билету утроится. "На соответствующие даты (с 1 по 9 мая - прим. ТАСС) планируется перевезти 2737 пассажиров, что почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - отметили в ЕТД.
Перевозки по единому билету в предстоящий туристический сезон будут осуществляться в семь городов, как и в прошлом году: в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. "На сегодняшний день оформлено 22681 проездной документ (с глубиной продажи 60 суток): 16798 - в Крым, 5883 - из Крыма", - уточнили в дирекции.
Впервые новая система доставки пассажиров на полуостров начала действовать 1 мая 2014 года. В курортный сезон 2016 года - с 30 апреля по 30 сентября - ЕТД перевезла 409 439 пассажиров, что на 15% больше, чем за сезон 2015 года.