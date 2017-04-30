Более половины пожарно-спасательных частей в 2017 году получат средства на ремонт

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МЧС России в этом году направит средства на ремонт более половины всех пожарно-спасательных частей. Об этом говорится в поздравлении главы МЧС Владимира Пучкова с Днем пожарной охраны.

"В этом году более половины пожарно-спасательных частей получат средства на капитальный и текущий ремонты. Для многих из них это будет впервые за последние десятилетия", - отметил Пучков. По его словам, "улучшение бытовых условий несения службы - это забота о наших пожарных, о каждом пожарном карауле, который с честью и достоинством ежедневно заступает на боевое дежурство".

Пучков сообщил, что в этом году впервые за многие годы МЧС пересмотрит и вопросы вещевого обеспечения сотрудников. "Планируем для боевых подразделений ввести новые виды боевой и защитной одежды, обуви и снаряжения с учетом климатических условий и выполняемых задач", - пояснил министр.

Он отметил, что МЧС уделяет большое внимание вопросам профилактической работы и развитию системы контрольно-надзорной деятельности, внедрению риск-ориентированного подхода. "Наша главная задача - снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Мы уверены, что в итоге реализации проекта уменьшится количество пожаров и, как следствие, уменьшится число пострадавших", - говорится в поздравлении главы МЧС.

Особо он отметил и тот факт, что впервые за всю историю пожарной охраны подготовлены "Основы государственной политики РФ в области обеспечения пожарной безопасности на период до 2030 года", что станет одним из приоритетных направлений.

"Государственная противопожарная служба России успешно решает стоящие перед ней задачи, оказывая помощь на уровне мировых стандартов каждому, кто оказался в беде", - подчеркнул Пучков. Он поблагодарил пожарных "за ежедневный ратный подвиг, за мужество и преданность профессии" и пожелал им "сухих рукавов", чтобы было меньше поводов для риска и выездов по тревоге.