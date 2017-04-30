Пострадавшим от пожаров в Сибири выделят почти 143 млн рублей

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МЧС России подготовило проект распоряжения правительства РФ о выделении почти 143 млн рублей Бурятии и Иркутской области, пострадавшим от пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков подписал проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда правительства для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в населенных пунктах на территории Сибирского федерального округа, бюджетных ассигнований в размере до 142 млн 960 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что из этих средств правительству Бурятии планируется выделить более 38 млн рублей, в том числе на выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций за утрату имущества. Почти 105 млн рублей планируется направить правительству Иркутской области. Эти средства также предназначены для выплат единовременной материальной помощи, компенсаций за утраченное имущество, а также на содержание пунктов временного размещения и питание эвакуированных граждан.
В МЧС напомнили, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек.
Как сообщил ранее глава МЧС, на месте проконтролировавший работы по оказанию всесторонней адресной помощи пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области и Бурятии, каждому из них будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсация за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.