Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пострадавшим от пожаров в Сибири выделят почти 143 млн рублей

Общество
30 апреля, 9:06 UTC+3 МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Правительству Бурятии планируется направить более 38 млн рублей, а Иркутской области - почти 105 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Последствия пожара в поселке Черемушки, где накануне из-за неосторожного обращения с огнем сгорело более 20 строений

Последствия пожара в поселке Черемушки, где накануне из-за неосторожного обращения с огнем сгорело более 20 строений

© ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МЧС России подготовило проект распоряжения правительства РФ о выделении почти 143 млн рублей Бурятии и Иркутской области, пострадавшим от пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков подписал проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда правительства для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в населенных пунктах на территории Сибирского федерального округа, бюджетных ассигнований в размере до 142 млн 960 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Читайте также новости по теме:
Лесные пожары в Сибири
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Почти четыре тысячи домов в Сибири спасены от пожаров

Полиция задержала виновника пожара в бурятском поселке

Глава МЧС потребовал жестко контролировать случаи возгорания в Бурятии

Он уточнил, что из этих средств правительству Бурятии планируется выделить более 38 млн рублей, в том числе на выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций за утрату имущества. Почти 105 млн рублей планируется направить правительству Иркутской области. Эти средства также предназначены для выплат единовременной материальной помощи, компенсаций за утраченное имущество, а также на содержание пунктов временного размещения и питание эвакуированных граждан.

В МЧС напомнили, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек.

Как сообщил ранее глава МЧС, на месте проконтролировавший работы по оказанию всесторонней адресной помощи пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области и Бурятии, каждому из них будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсация за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
17
Весенняя уборка: в российских городах прошли субботники
4
В Северной Моравии погребли останки экипажа советского штурмовика Ил-2
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве после дорожного конфликта со стрельбой объявлен план перехват
2
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
3
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Оливер Стоун считает, что новый фильм о Путине откроет американцам другое мировоззрение
6
СМИ: крупнейший в мире гидросамолет КНР прошел наземное испытание
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама