Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России и добровольцев с Днем пожарной охраны. Текст поздравления размещен на сайте МЧС РФ.

"История пожарного дела в нашей стране берет свое начало в далеком 1649 году - с царского "Наказа о градском благочинии". С тех пор прошло не одно столетие, но традиции беззаветного служения профессии передаются из поколения в поколение. Вы и сегодня на переднем крае борьбы с огненной стихией, от ваших четких и слаженных действий, компетентности и мужества напрямую зависят здоровье и благополучие людей, сохранность материальных объектов", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Владимир Путин подчеркнул важность внедрения передовых технологий и оборудования, совершенствования системы предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций, а также укрепления добровольческо-спасательной службы. Президент отметил, что необходимо уделять самое серьезное внимание просветительской, разъяснительной работе, вопросам продвижения в обществе ценностей безопасности жизни и бережного отношения к природе.

Особые слова благодарности глава государства направил ветеранам. "Ваш опыт, знания, ответственный подход к решению поставленных задач являются достойным примером для молодежи", - говорится в поздравлении.

День пожарной охраны России ведет свою историю от 30 апреля 1649 года. В этот день царь Алексей Михайлович Романов выпустил "Наказ о Градском благочинии", который прописывал штатную численность пожарных, технику и оборудование, довольствие и социальные гарантии для огнеборцев, а также оговаривал ответственность за поджоги.

Революция 1917 года сдвинула праздник пожарных почти на две недели: 17 апреля 1918 года Владимир Ленин подписал декрет "Об организации мер борьбы с огнем". В 1934 году в НКВД СССР было создано Главное управление пожарной охраны, через два года появился Государственный пожарный надзор, а в 1966 году руководить пожарными стало МВД.

9 ноября 2001 года указом президента РФ Государственная противопожарная служба была передана в ведение МЧС России. Двумя годами ранее 30 апреля стал Днем пожарной охраны.