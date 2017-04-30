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"Ночные волки" начали мотопробег "Дороги Победы-2017" по Словакии

Общество
30 апреля, 11:17 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 30, апреля. /ТАСС

Из Словакии 4 мая мотоциклисты направятся в Чехию

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ПРАГА, 30 апреля. /ТАСС/. Мотопробег "Дороги Победы - 2017" международного мотоклуба "Ночные волки" начался в Словакии с возложения венков в местах крупнейших сражений Красной армии с фашистами. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства РФ в республике Николай Левшунов.

"Ночные волки" возложили венки к памятникам красноармейцам на Дукельском перевале и в городе Свидник в Восточной Словакии, - отметил он. - В этом регионе республики происходили тяжелейшие бои с гитлеровцами. Дукельский перевал в Карпатах, за который фашисты пытались удержаться любой ценой, открывал советским войскам дорогу в Чехословакию".

В церемониях почтения памяти павших участвовали несколько десятков мотоциклистов из стран Центральной Европы, в частности из Словакии, Чехии и Польши.

"Словацкая часть мотопробега "Дороги Победы-2017", начавшаяся в субботу, будет одной из наиболее протяженных. Из Восточной Словакии "Ночные волки" уехали в Польшу. В республику они вновь вернуться 3 мая, когда состоится возложение (венков - прим. ТАСС) в городах Банска-Бистрица и Зволен. На следующей день, 4 мая, байкеры почтут память погибших советских солдат в Братиславе - на крупнейшем в стране мемориальном комплексе красноармейцев на холме Славин", - сказал Левшунов.

Из Словакии 4 мая "Ночные волки" направятся в Чехию.

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