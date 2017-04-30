Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска

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ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Агитационный поезд "Армия Победы" отправился со станции Иркутск-Пассажирский. Его проводили ветераны Великой Отечественной войны, служащие военного гарнизона, кадеты, юнармейцы и обычные горожане, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
"Воинский эшелон из 12 вагонов с техникой, платформой для артистов будет следовать до Екатеринбурга с остановками в Красноярске, Юрге, Новосибирске, Омске и Тюмени", - рассказали в пресс-службе.
На платформе вокзала прошел концерт бригады агитпоезда и вокально-инструментального ансамбля "Порт Артур". Здесь же организована демонстрация образцов техники и вооружения 1941-1945 годов, работа передвижного музея, торговля продукцией "Военторга" и консультационный пункт для тех, кто решил пройти военную службу по контракту.
"Эта уникальная акция, организованная Министерством обороны страны, позволяет продемонстрировать мощь российской армии и вспомнить, как это было в годы Отечественной войны. Иркутский вокзал - особое место для горожан. Здесь, как нигде, жива память о тех, кого провожали на фронт", - процитировали в пресс-службе мэра города Дмитрия Бердникова.