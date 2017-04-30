Память советских воинов-освободителей почтили в Остраве

ПРАГА, 30 апреля. /ТАСС/. Более пятисот человек пришли почтить память воинов-освободителей на мемориальное кладбище красноармейцев в "Садах Коменского" в городе Острава. Среди них - чешские политические и общественные деятели, руководители североморавского региона, школьники и студенты, представители ВС, прихожане местных православных храмов, активисты военно-исторических клубов и российские дипломаты. Почтили погибших товарищей по оружию почетные гости - чешские, словацкие и польские ветераны Второй мировой войны.

"В ходе наступательной операции Красной армии погибли более 20 тыс. советских воинов. Тяжелейшие бои происходили в районе Остравы. На территории мемориального захоронения красноармейцев в "Садах Коменского" похоронены более 500 из них", - сообщил ТАСС руководитель представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно- мемориальной работы в Чешской Республике Валерий Коннов.

"Вторая мировая война была отвратительным и кровавым событием, унесшим жизни многих мужчин моего поколения. Главное, чтобы пережитые нами ужасы больше никогда не повторялись. Чтобы Европа навсегда осталась зоной мира, сотрудничества и дружбы между народами. Желаю этого от всего сердца", - сказал ТАСС 96-летний ветеран-фронтовик, полковник чешской армии в отставке Ян Пловайко.

"Мы вспоминаем о подвиге красноармейцев, которые навсегда останутся в сердцах благодарных граждан. Это наша история, о которой нельзя забывать. Накопленный исторический опыт мы передаем подрастающим поколениям чешских граждан", - подчеркнул в беседе с ТАСС бывший мэр Остравы, а ныне почетный консул России в метрополии Северной Моравии Алеш Зедник.

Мемориал в "Садах Коменского" является одним из самых масштабных захоронений советских воинов в Чешской Республике. Их захоронение представляет собой площадку размером 100 м на 50 м.

Там же расположен гранитный памятник в виде пирамиды со звездой на вершине. Его высота - 10 м. Перед ним размещена скульптура, изображающая красноармейца и чешского рабочего.