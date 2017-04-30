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Церемония в память о жертвах НАТО прошла в черногорском Мурино

Общество
30 апреля, 13:57 UTC+3 Мурино /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

В этом селе 18 лет назад самолеты альянса разбомбили мост, возле которого погибли шесть человек, в том числе трое детей

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Мурино /Черногория/, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Траурная церемония в память о жертвах натовских борбардировок 1999 года прошла в воскресенье в черногорском селе Мурино, где 18 лет назад самолеты альянса разбомбили мост, возле которого погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Панихиду по жертвам НАТО отслужил епископ Будванско-Никшичкий Иоаникий. "Сегодня мы могли бы женить этих детей или крестить их детей. К сожалению, они собирают нас по другому поводу. Вспоминаем всех жертв натовских преступников, которые напали на нашу страну и разрушили ее", - заявил владыка.

Венки к памятнику жертвам, погибшим 30 апреля 1999 года, возложили родственники жертв, учащиеся школы, представители сербской диаспоры, члены общественных организаций. В церемонии под девизом "Не забудем" приняли участие около 300 человек.

Памятник представляет собой стелу, из которой течет вода, на шести гранях которой расположены портреты погибших. Мемориал расположен рядом с Муринским мостом, который был уничтожен, хотя не имел никакого военного значения.

Скупщина (парламент) Черногории приняла в пятницу, за два дня до годовщины трагических событий, закон о вступлении страны в Североатлантический альянс, "за" проголосовали 46 депутатов из 81. В связи с отказом технических средств голосование велось поименно, спикер зачитывал фамилии депутатов, а они озвучивали свою позицию. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствующих высказались в поддержку вступления в НАТО.

Власти Черногории провели непопулярное в народе решение через парламент, в котором обладают большинством, а идея провести референдум по этому судьбоносному для страны решению была названа властями "ненужной".

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